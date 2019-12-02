楊冪晚裝造型騷身材但下身搭配出事　網民質疑：點解要咁着？

內地女藝人楊冪是一線女星，平時的造型打扮當然容易成為粉絲的焦點，日前她現身海南島國際電影節時，兩套的穿搭都引起熱話，而其中一個禮服配運動鞋的造型，引起網民兩極化的討論，有人質疑在這樣正式的場合上台頒獎穿波鞋是否不太合適。

楊冪的造型非常高貴。（微博圖片@嘉行楊冪工作室）

楊冪以一雙運動鞋配晚裝，引起一時熱話。（視覺中國）

楊冪在走紅地氈時，以一條黑拼銀色的晚裝示人，非常高貴。而另外一個較有爭議性的造型，是她上台跟黃建新導演一起揭曉「金椰獎」的入圍影片是的穿搭，她穿著一條粉紅色的修身Tube Dress，完美展現她的線條和豐滿的上圍，不過最令人意外的是她配上一雙波鞋，一般來說，在正式的大型頒獎禮現場，女星大多會穿上高跟鞋現身，又或者在亮相前把波鞋換成高跟鞋，比較少會直接穿著上台。網民對於楊冪的這個造型有不同反應，很多粉絲大讚她的造型美麗，可愛又不失性感，而且身材超好。同時，也有人質疑「為什麼要配運動鞋啊」和表示「明明不倫不類，為什麼偏偏說好看？」

網民看法不一。（微博截圖@嘉行楊冪工作室）

有人更覺得「不倫不類」。（微博截圖@劇綜指南）

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雖然不知道楊冪是不是因為腳不舒服或者其他原因而穿一雙波鞋上台，但原因這並不是第一次，她在今年5月出席北京亞洲影視周的開幕活動時，同樣以運動鞋襯晚裝。平時見到她的造型也常常會襯一雙波鞋，難度這是她的偏好？

點擊下圖睇吓更多楊冪今次嘅靚相同埋佢平時點襯波鞋︰

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雖然不知道楊冪是故意這樣配還是不小心，但其實金像獎也是個有明星穿搭失手或不合適的地方，點擊下圖重溫！！