高以翔猝逝網民發起罷睇浙江衛視　竟然牽連到楊冪秦嵐

台灣藝人高以翔在錄製內地節目《追我吧》，發生意外猝逝，令粉絲悲痛莫名，而始作俑者浙江衛視即成為千夫所指，之後網上再流出該電視台高層的涼薄言論，內地網民即發起罷睇浙江衛視的節目，但在2020年浙江衛視將推出12齣劇集，全是當紅藝人擔正，而高以翔意外引發罷睇事件，內地4位當紅女星亦慘受牽連，相當無辜。

台星高以翔錄製《追我吧》猝逝，網民發起罷睇浙江衛視。（高以翔IG圖片）

楊冪

楊冪憑2017年《三生三世十里桃花》獲本地觀眾熟悉，但翌年的《談判官》及《扶搖》、今年的《築夢情緣》全部慘遭滑鐵盧，本來寄望明年的《暴風眼》可以跑出，劇中楊冪飾演國安局行動隊隊長，要將間諜組織一網打盡，行動代號「暴風眼」，而她跟張彬彬飾演的偵查員，例牌是互生情愫，發展成姊弟戀，該劇由題材至演員也甚具追看性，可惜隨著網民罷睇浙江衛視，該劇聲勢一定大打折扣，不過粉絲仍可在網上重溫該劇。

楊冪的電視劇《暴風眼》在浙江衛視播出，難免受到影響。（視覺中國）

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孫儷

由孫儷當女主角的內地劇《賣房子的人》，改編自日劇《你家是我的事》，故事講述地產仲介行業的苦與樂，而孫儷飾演的房地產銷售高手，臨危受命去挽救業績下滑的分店。孫儷被譽為電視劇女王，為拍攝該劇曾到地產公司實習，而高以翔事件令網民罷睇浙江衛視，幸好該劇在東方衛視同步首播，觀眾也有另一個選擇。

孫儷是電視劇女王，估計網民會用其他途徑收看她主演的劇集。（視覺中國）

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秦嵐

《人民的財產》是《人民的名義》續作，主要女角有閆妮及秦嵐，故事講述一間國企的子公司在內地改革開放後，財政陷入困境，總公司派員去挽救下屬公司，反映現實的社會問題。《人民的名義》被譽為中國版《紙牌屋》，口碑收視雙雙報捷，亦令人對《人民的財產》甚為期待，不過該劇在東方衛視也有首播，對女主角之一秦嵐的影響減至最少。

秦嵐在內地屬於多產演員，《人民的財產》外還有其他主演的劇集。（視覺中國）

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吳謹言

吳謹言繼《延禧攻略》及《皓鑭傳》後，新作《正青春》轉為現代職場劇，而吳謹言飾演化妝品公司的銷售新人，一步步攀上高位，其實等於現代版的《延禧攻略》，2020年在浙江衛視首播，不過觀眾亦可在優酷視頻重溫，最大損失還是失去觀眾支持的浙江衛視。

吳謹言主演的《正青春》，是一齣職場新人劇集。（吳謹言微博圖片）

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