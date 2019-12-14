【延禧攻略】魏瓔珞姐姐鄧莎拔罐被燒傷　血肉模糊滿佈水泡

內地女星鄧莎在《延禧攻略》中飾演魏瓔珞（吳謹言飾）的姐姐魏瓔寧，雖然戲份不多，但也令人印象深刻。日前她前往SPA店拔罐，不料背部和手臂被嚴重燒傷，血肉模糊，滿佈水泡。

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鄧莎在文中提及12月9日結束活動，由中山返回北京，到達已是凌晨，身體很難受，於是就前往按摩兼拔罐，結果被嚴重燒傷。她曬出自己的病例以及診斷書，寫着「右上肢、背部燒傷，熱燒傷8%」。而鄧莎的手臂以及背部也全部以紗布包扎。

鄧莎曬出病例與包扎的傷口。（微博@鄧莎）

至於如何受傷，鄧莎並未透露，不過以自身經歷向大家分享了5條注意事項，包括「長頭髮要扎來」、「如果不慎燒傷，要冷靜、理智處理」、「身上酒精起火要及時用濕毛巾或布覆蓋滅火」、「第一時間用凍水淋傷口」、「一定要先用燙傷膏塗抹傷口，再前往醫院檢查」。

點擊下圖睇鄧莎被燒傷的傷口（注意：圖片可能引起不適）：

鄧莎特別強調「第一時間用凍水淋傷口」，因為沒有淋水的地方全部氣泡，同時，一定要塗抹燙傷膏，牙膏、香油都沒有用。而會否留疤問題，鄧莎稱護理很重要，醫生告知她燒白的地方肯定會留疤，只能盡量減少增生，大概三周後癒合。

鄧莎提出5點注意事項。（微博截圖）

網友見到後也紛紛表示心痛，「天啊，太可怕了吧，這什麼黑店吧，這哪裡是拔火罐哦，簡直是燒人」、「姐姐很善良，沒有指責商家，而是善意提醒，早日康復啊」、「一定要注意安全啊，好好休息啊」等。