【高以翔追思會】因拍劇成兄弟　連凱悲痛送別弟弟：他為人非常好

台星高以翔於上月27日在內地拍攝浙江衛視真人騷《追我吧》期間猝死，享年35歲，事件令人痛心。其告別儀式追思會今早在台北第一殯儀館舉行，現場有近300位親友送高以翔最後一程，除家人及女友Bella，亦有不少圈中藝人現身，包括連凱、錦榮、許維恩、姚元浩、汪東城等。

連凱受訪時直言高以翔為人非常好。（微博圖片）

連凱一早就現身殯儀館，雖然戴上帽和太陽眼鏡，都難掩傷痛神情。兩人在3年前拍攝電視劇《遇見王瀝川》中認識，連凱在劇中飾演高以翔哥哥，因為感情要好而一直以兄弟相稱。接受傳媒訪問時，連凱表示「弟弟」高以翔為人非常好，入行以來都沒有負面新聞，自己亦很欣賞對方。談到真人騷，連凱直言自己多年來一直抵制這些節目，自己身為演員曾看過好幾次鋼絲斷裂的危險情況：「更何況是節目，藝人的安全沒人能保證。」

另外，在高以翔傳出猝死的消息時，連凱曾在Instagram上載自己曾經傳短訊給對方，可惜高以翔一直都沒有回覆。其後連凱亦曾在微博上批評真人騷節目，他表明立場不是針對電視台，而是針對節目本身，更狠斥真人騷節目很傷害演員，並呼籲演員參與這些節目，而且《追我吧》強度太高，藝人的安全絕對是一大疑慮。

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