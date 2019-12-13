【高以翔逝世】最後錄影畫面遭公開　高媽媽請求大家不要再播放

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台灣男星高以翔在上月27日於內地拍攝浙江衛視的綜藝節目《追我吧》時，突然暈倒昏迷，經過送院緊急搶救之後不治，終年35歲。事件發生至今近半個月，仍然有不少粉絲同網友對於他的離世感到難以相信，更持續地為高以翔抱不平，紛紛指責電視台在當時沒有配備好專業的醫護人員，又沒有好好把握黃金4分鐘時間進行搶救等，最終導致失去了一條人命。

高以翔在上月27日在內地拍攝節目時離世。（高以翔微博圖片）

而就在昨日（12號）網上突然有網友分享了一段《追我吧》高以翔搶救現場的片段與錄製節目時的最後畫面。在搶救片段中所見多人圍在高以翔身邊，顯得非常擔心，他們同時亦看着工作人員進行搶救。而另一錄製片段中則好明顯聽到主持人華少說道：「但是高以翔到了極限了，完成追逐。」隨後就看到高以翔倒在了花槽旁，似乎失去知覺。不少網友見到該片段都開始怒氣沖天，認為當高以翔暈倒在花槽旁時，然而現場有工作人員還以為是節目效果還在拍攝，沒有進行即時搶救，認為他們該節目根本就是草菅人命。

當時有不少人看實時轉播畫面！（影片截圖）

大家非常擔心高以翔。（影片截圖）

網友們接二連三地上傳高以翔錄製時的最後畫面，相信此舉只是想為他討回公道還原真相。但高以翔的媽媽則希望大家不要再播放高以翔離世當日的畫面同文字，就委託高以翔的經理人公司發表聲明：「以翔15號就要跟大家告別了，我們誠摯的希望在這段時間裡大家能用一種溫暖與愛來一起祝福以翔。」望大家給予高家人一些空間沉澱心情。粉絲與網友見到高以翔媽媽的聲明，有一些人選擇給予尊重就讓高以翔好好安息吧，有一些人則認為要堅持追求真相才能使悲劇不要再重演。眼見大家選擇用不同方式去表達，其實都是出於對高以翔愛的表現，無論如何都好相信高以翔都會知道的。

高以翔媽媽希望大家不要再播放有關高以翔當日節目錄製時的最後畫面。（娛叔微博圖片）