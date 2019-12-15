【高以翔追思會】花籃紙鶴簇擁告別現場　浙江衛視代表現身遭圍堵

台灣藝人高以翔的「放心高飛 以翔追思會」於今日（15日）在台北舉行，8點進行家祭，9點公祭。現場擺滿密密麻麻的花籃同白色蝴蝶蘭，還有粉絲寄送的過萬紙鶴，全部用透明箱裝載，大熒幕上不斷播放粉絲傳送的照片，寫著「#高以翔我們永遠不說再見」，而有不少人一早已經到場等候，希望送高以翔最後一程。

高以翔追思會現場擺滿彩色紙鶴以及花籃。（微博@田小野）

稍早時，高以翔的大哥、二哥捧著牌位，協助移靈至告別儀式的會場，高以翔的女友Bella緊隨其後，高父、高母步履蹣跚地現身。隨後，高以翔生前的一眾好友也紛至而來，包括陳建州范瑋琪夫婦、毛加恩夫婦、王陽明、孫芸芸、連凱、錦榮等，均以一襲黑色裝扮前往悼念。

黑人深情哀傷。（視頻截圖）

高以翔因參與錄製內地真人騷《追我吧》導致心源性猝死，享年35歲，令外界深感悲痛。而網絡上不斷在聲討節目組與所屬電視台浙江衛視，因錯過黃金救援時間，令高以翔喪生。雖然浙江衛視最終發文道歉，但未能詳細解答疑點，成為眾矢之的。

【高以翔逝世】網友發起「二十問浙江衛視」：只求公布真相！

而浙江衛視總監林湧今日亦代表節目組到場致意，離開時被媒體包圍，但他只表示「我們非常傷心」，對於「是否會有賠償金」等問題未作回應。

浙江衛視總監林湧遭媒體圍堵。（視頻截圖）

告別儀式結束後，高以翔的遺體將隨即火花，之後長眠於金寶山。

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