【1圈圈】姜濤後悔認處男　強調沒拍過拖︰之後有嘅話會同大家講

去年自參加ViuTV大型選秀節目《全民造星》後就出道的姜濤，一出道就成為焦點，連帶在節目中曾講過自己沒拍過拖等的說話也不斷被外界追問，日前姜濤接受電台電台節目《1圈圈星光背後》訪問時，大談感受。

姜濤在去年自爆自己是A0引來迴響。（資料圖片）

上年《全民造星》比賽時，節目曾指姜濤未拍過拖，後來卻爆出一張拖手相，引來外界迴響，當時他曾澄清過對方並不是他的女朋友。姜濤在電台節目再次談及自己的感情事，被主持人梁泰來問到他有沒有拍過拖，他指︰「我當初真係冇諗過呢句說話令大家放大。可以話冇正式拍過一次拖囉。」他又說︰「自以為有拍拖嘅，但係後尾諗返起嗰啲都唔算拍拖囉。有一次好深刻嘅係，我以為嗰個女仔係我女朋友，點之佢係夾埋好多朋友去玩你一個肥仔。」這些經歷，令他後來回想覺得自己也未算戀愛過。他後來再說自己真的沒有拍過拖，他續說︰「我好希望同大家講，我之後拍拖一定會同大家講！」主持人繼續追問︰「你仲有你嘅初吻喺度？」姜濤就一臉尷尬地說︰「嗯……又唔好咁講，初吻畀咗媽媽！」

姜濤再談感情事，顯得有點尷尬。（Youtube影片截圖）

及後，主持人又講到，去年節目進行期間，姜濤曾認自己是處男一事，後來就不斷被人放大，姜濤回應︰「當初我真係寧願唔出聲好過，冇諗過原來我出道以後好多嘅問題都圍繞住呢啲嘢，好希望大家關注嘅係我嘅音樂，或者我嘅表演，我好驚畀人標籤住呢啲嘢。

中學時期的姜濤，因身形而被同學取笑。（Instagram@keung_show）

姜濤又自爆以前的體重最高峰達210磅，每晚睡覺前吃兩個漢堡包，以致中學時被師兄師姐取笑他的身形，更在學校的身體檢查中，被警告過重會有患上心臟病和高血壓的風險。

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