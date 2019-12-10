姜濤打入叱咤五強淨係靠樣？　三首個人作品顯出新人王最大優勢

《全民造星II》進入尾聲，新一代參賽者即將又進入樂壇這個真正的擂台上，不過對上一屆冠軍姜濤來說，似乎他又處於另一層次的競賽上。出道短短一年，姜濤便以大熱姿態打入《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「我最喜愛的男歌手」最後五強，更踢走Eason、對撼張敬軒、周國賢、許廷鏗、陳柏宇等位位年資過十年的前輩。有人認為他的成功是靠「姜糖」們的支持大於他的實力，也有人直指姜濤的唱功根本不值得打入五強位置。誠然，姜濤的顏值的確為他爭取到打入樂壇的入場卷，不過要締造樂壇另一次的「吳業坤神話」，初出道便打入「我最喜愛的男歌手」獎項，並不是單單靠顏值便行，否則叱咤大概多年前已不會被視為樂壇指標。

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除了組合MIRROR的工作，姜濤單計個人作品也推出了三首單曲，包括《一號種籽》、《亞特蘭提斯》以及新歌《一天多一點》，以新人來說，連同他拍劇、拍廣告、組合出歌、開個人音樂會的工作量絕對算是勤力。而無可否認的是，以顏值上位的姜濤，沒有因為顏值而止步，不論跟他工作過的人員，還是一眾由《全民造星》開始圈粉的「姜糖」們，也認為他工作態度認真勤勞。雖然平日接受訪問時寡言，不過亦感受到他的謙卑，作為新人絕對是其中一項討好因素。

以新人身份打入「叱咤我最喜愛的男歌手」五強，姜濤要成就另一次叱咤頒獎禮的奇蹟，其實不難。 (資料圖片)

雖然姜濤唱功有進步空間，但同時歌曲團隊聰明地為他找到適當歌路，穩打穩紮。 (資料圖片) 不過音樂歸音樂，撇除其他因素，單以歌曲作品來說，當然姜濤的作品絕對不是最好，但爛船也有三斤釘，聽起來其實也說不上差。可能會有人帶有偏見，認為他的音樂也是「賣樣」，不過在此要特地一讚背後為他做歌的團隊，作為偶像派，他的歌曲其實一點也不輸蝕。 首先深信沒人會反對，姜濤的唱功確實有進步空間，比起同樣打入叱咤五強的其他前輩們，他的賣點的確不在於唱功。但一共為他監製了三首個人作品的Edward Chan，亦相當了解姜濤弱點所在，由於他的擅長領域並不在高音，所以三首作品的音域也是徘徊在中低音部份，為了讓樂迷容易入口，編曲上也以較Groovy的R&B方式處理，當然演唱難度低，樂迷亦更傾向在K房中loop完再loop。找到適合的歌路，對一個新人的首年工作來說，已是超額完成。

雖然姜濤跟坤哥完全是兩種不同風格的歌手，一個賣「貼地」，一個賣「形象」，不過他們同樣以新人王的姿態打入「我最喜愛的男歌手」，其個人魅力絕對不可小觀。要重現2015年的「坤哥神蹟」對姜濤來說其實不難，雖然可能未必可跟坤哥一樣連奪「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」、「叱咤樂壇生力軍金獎」、「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」三大獎，不過要奪其二應該也沒太大壓力，尤其今年樂壇陷入低迷，不少男歌手也受政治氣氛影響，配票上「姜糖」應該是最忠誠的粉絲，只可惜今年「叱咤」取消實體頒獎禮，要看姜濤走上叱咤台，應該也要等下年。