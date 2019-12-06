溫哥華華裔小姐冠軍出爐　姜濤表妹楊佳琪三甲不入

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姜濤表妹楊佳琪參加了《溫哥華華裔小姐競選》，可惜最後三甲不入。（IG@angelinadean）

姜濤的混血兒表妹Angelina Dean（楊佳琪）在溫哥華出世及長大，早前參加了《溫哥華華裔小姐競選》成功殺入十強，總決賽日前圓滿結束。Angelina入到最後五強，可惜三甲不入，冠軍由9號宋珍妮奪得，而亞軍及季軍分別是1號鄭嘉恩和5號賈丹妮。

冠軍由9號宋珍妮奪得。（IG@mcvpcanada）

+ 8 + 7 + 6

Angelina現居加拿大，就讀加拿大著名學府UBC（英屬哥倫比亞大學），她主要說英文和普通話。她在決賽上分別以廣東話、普通話和英語作自我介紹，而在才藝表演環節就獻唱《Last Christmas》。可惜最後三甲不入，但Angelina非常受「姜糖」（姜濤粉絲名稱）歡迎，早前來港去商場看姜濤出席活動時，風頭跟表哥「有得揮」，相信日後要進軍娛樂圈都順利得多！

Angelinaa入到最後五強。（IG@mcvpcanada）