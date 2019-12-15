內地男演員拍戲講數字對白曝光　是但讀「12345」仍獲激讚敬業？

如果你是經常留意內地影視圈的人，應該不難發現幾乎所有內地電影和電視劇都會於後期加上配音，據稱大多是因為演員口音問題、演員講台詞功力太低，又或者現場太嘈吵等問題，為了加快拍攝進度而需要事後重新配音。雖然仍然有不少好演員堅持努力演出，落足心機練習每句對白最後仍然被換上配音，因此現時幾乎所有因此多位內地演員頻頻被爆料在拍攝時態度懶散不背台詞，僅用數字代替草草了事。

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兩名男演員驟眼看無論是情緒還是表情都顯得非常投入。（微博：新劇不能停）

近日微博盛傳一條影片，兩名扮演軍人男演員驟眼看無論是情緒還是表情都顯得非常投入，穿着寶藍色外套的長官投射出嚴厲眼神，嘶聲力竭地咆哮，而穿上軍裝的演員則低下頭來細聲回應，二人猶如真的在說對白一樣。不過再認真聽，就會發現二人原來由始至終都只用「12，3！」、「12345！」一連串數字帶過，並非劇本上的台詞，影片甚至傳出工作人員的偷笑聲。

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兩名男演員驟眼看無論是情緒還是表情都顯得非常投入。（微博：新劇不能停）

據稱，這兩位演員正扮演日軍，但因沒可能真的用日文演出而只能用數字代替。導演在二人對戲時一直在旁出聲提醒，引導他們接下來要講出多少個數字，以配合後期配音所需的字數。網民知道講數字的真相後，紛紛大讚兩位演員敬業：「哈哈，這樣都不笑場」、「這個要配日語，所以能理解」、「這樣比有台詞還考驗演技啊」、「念數字都像日語」。