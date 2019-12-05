【MAMA 2019】古力娜扎用英文宣布得獎者　口音太怪異遭網民嘲笑

韓國年度樂壇頒獎典禮《Mnet Asia Music Awards》（MAMA 2019）昨晚（4/12）於日本名古屋巨蛋隆重舉行，有份擔任頒獎嘉賓的內地女星古力娜扎以一身仙氣登場成為焦點，不過她開口頒發獎項給得獎者時，因一腔英文口音怪異而被網民直呼尷尬，「娜扎、英語」更立即登上微博熱搜，成為內地網民的嘲笑對象。

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古力娜扎與韓國男演員李洙赫共同上台頒獎。（VCG）

「娜扎英語」登上微博熱搜。（微博圖片）

古力娜扎與韓國男演員李洙赫共同上台頒獎，並由她揭曉「最佳Solo舞蹈表演獎」的得獎者。只見娜扎皺着眉頭，以極慢而且吃力的語速和超洪亮的聲音朗讀出得獎名單上的字：「2019 Mnet Asia Music Awards Best Dance Performance Solo，CHUNGHA！（2019 Mnet Asia Music Awards 最佳Solo舞蹈表演獎，請夏！）」雖然她的英文並不熟練，而且充滿濃烈的中式口音，不過她仍展示出了自己自信的一面。

娜扎皺着眉頭，以極慢的語速和超洪亮的聲音朗讀出得獎名單上的字。（影片截圖）

古力娜扎頒獎時刻逐格睇：

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古力娜扎看過網民的反應後，在微博發文為事件打圓場。（微博：@我是娜扎）

然而，網民卻對古力娜扎怪調英語不敢恭維，不禁留言表示：「令人耳目一新的英語」、「還以為是惡搞配音」、「挺丟人的」、「不說話當花瓶就好」。古力娜扎看過網民的反應後，在微博發文：「第一次來MAMA，現場真的太熱烈了，舞台上什麼都聽不見，原來我嗓門這麼大嗎？」為事件打圓場。

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