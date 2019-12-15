屯門大媽「七星女」轉戰老人院　扮T-ARA跳《小蘋果》𠱁老人家

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屯門公園內地大媽們的噪音表演擾民多時引起社會關注，但多位大媽如「娜娜」、「妙妙」等性感歌舞表演者卻頻頻上報成為新聞熱門話題人物，不但獲得大量叔伯捧場，更與「粉絲」大跳貼身舞，甚至獲得現金重賞，瘋狂程度令網民咋舌。然而，這股風氣卻並無被遏止，最近又有新團體「七星女」崛起，不但在屯門公園表演收利是外，更衝出公園到屯門區的老人院表演，大跳韓國女團歌曲𠱁得老人家相當受落。

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最近又有新團體「七星女」崛起，不但在屯門公園表演收利是外，更衝出公園到屯門區的老人院表演。（YouTube：唱游歌手喻米英）

「七星女」𠱁得老人家相當受落。（YouTube：唱游歌手喻米英）

「七星女」去老人院表演逐格睇：

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影片所見，穿上紅色上衣、黑色短裙的「七星女」雖然其貌不揚，不過卻勝在懂得搞氣氛，在一眾老人家面前帶來多首歌曲，又唱又跳施展渾身解數，更挑戰韓國女團T-ARA的歌曲《小蘋果》，論身形論樣貌都與團T-ARA差天共地，不過「七星女」卻沒有怯場「甩beat」，充滿自信地手足舞蹈，隨後更拿着幾袋蘋果派給現場老人家，個個都笑到「見牙唔見眼」。

《小蘋果》是韓國女團T-ARA的歌曲。（YouTube：T-ARA OFFICIAL）

好投入（YouTube：唱游歌手喻米英）

穿上紅色上衣、黑色短裙的「七星女」拿着幾袋蘋果派給現場老人家。（YouTube：唱游歌手喻米英）

點擊觀看「七星女」版本的《小蘋果》：

點擊觀看原版T-ARA的《小蘋果》：

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