宋慧喬離婚五個月疑重戴婚戒　網民猜測跟宋仲基和好？

韓國演員宋慧喬與宋仲基今年6月突然宣布離婚，經過約一個月的離婚調解後，在7月，兩人離婚申請正式生效，結束20個月的婚姻。二人一向的愛情故事給人予童話的感覺，所以離婚一事，令不少粉絲們大感震驚。但近來宋慧喬在拍廣告時，被眼利的網民發現她疑似重新戴上結婚戒指，又再引起熱議。

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宋仲基、宋慧喬一年8個月的婚姻，已告一段落。（Instagram@kyo1122）

婚禮當天，當時宋慧喬手上戴著的婚戒也引起網民熱議。（微博圖片@稀土部隊）

宋慧喬跟宋仲基宣布離婚後，傳出不少負面新聞，例如外界對他們離婚的原因的揣測，同時也引起了一些對網民的言論的糾紛。而離婚後的宋慧喬，身形消瘦了一點，但近來她已積極工作，接拍不同的廣告，狀態回復。近日，她出席宣傳活動時，被網民發現她手上戴著疑似是婚戒，又再引起外界推測，網民猜測她和宋仲基和好了。

宋慧喬出席活動時，被發現手上疑似重戴婚戒。（Instagram@wkorea）

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早在今年年頭宋慧喬現身機場時，當時還未離婚的她就被發現到，平日出席活動時婚戒不離手的她，左手無名指沒有戴上戒指，所以今次的發現，難免讓網民們引起無限聯想。不過，也有網民留意質疑戒指是否只是裝飾品而非婚戒，事關她是在食指戴上戒指而非無名指，所以他們也對此不以為然。

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