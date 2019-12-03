宋慧喬、中田英壽等人遭機場海關爆私隱　住址電話護照號碼全曝光

韓國女演員宋慧喬今年七月與宋仲基完成離婚手續，此後工作大多為出席品牌活動或拍攝時裝雜誌為主，有傳聞指宋慧喬正於美國深造。然而，有關宋慧喬的新聞仍源源不絕。SBS本月1日報道，宋慧喬、前日本球星中田英壽、前韓國球星安貞煥、歌手金泰源等人的個人資料遭外洩，SBS指仁川機場或金浦機場的工作人員洩露有關資料。

宋慧喬今年七月與宋仲基完成離婚手續，不足兩年婚姻正式劃上句號。（視覺中國）

宋慧喬最近工作大多為出席品牌活動或拍攝時裝雜誌為主，有傳聞指宋慧喬正於美國深造。（IG/@chaumetofficial）

宋慧喬近照

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SBS報道，仁川國際機場或金浦機場的海關人員金某和其他職員偷拍或盜取宋慧喬等人的海關旅行攜帶品申報表，表格上列明申報人的職業、生日、住址、電話、護照號碼等，職員本應按照規定，海關保存申報表一個月後銷毀，但有海關職員對知名人士私隱非常好奇，所以未有按既定程序銷毀。SBS又指出，涉事申報表在2011年至2015年間撰寫。

SBS報道，有機場海關人員偷拍或盜取宋慧喬等人的海關旅行攜帶品申報表，表格上列明申報人的職業、生日、住址、電話、護照號碼等。（SBS畫面）

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金某在今年8月涉嫌海關腐敗案，正接受關稅廳調查。關稅廳稱泄露海關申報書，屬違反《個人信息保護法》及《刑法》第127條公務機密泄露條款，以及關稅法第116條的徵稅信息保密條款等，最高刑罰判監5年。