宋慧喬回顧28歲破格短髮照　網友讚嘆10年逆齡美貌

宋慧喬今年6月與宋仲基離婚後，每次現身公開活動都會成為傳媒及網民的焦點。見到宋慧喬的狀態已逐漸回勇，粉絲都非常期待女神重返熒光幕的一天。昨晚（3日）宋慧喬在IG上傳28歲時的舊照，她逆齡的外貌又一次感嘆不少粉絲。

宋慧喬3日凌晨在IG上傳一張於2009年擔任雜誌封面的舊照，並標籤了幾位當時一同工作的好友或同事。她本來亦有寫上「When I was 28!!!」，但後來又在幾秒內快速刪除。照片中的宋慧喬當時留着超短髮，不但又一次證明她駕馭任何髮型的美貌外，亦見證了她10年間逆齡般的外貌。見到女神就像吃了防腐劑一樣，粉絲都只能再一次留言讚嘆不已。

宋慧喬上傳28歲時的破格短髮照，又一次為熱話。（IG/@ kyo1122）

按圖睇更多宋慧喬短髮美照：

+ 10 + 9 + 8

出道以來宋慧喬雖已多次嘗試短髮造型，每次都會帶起熱潮外也獲得不少好評，甚至去年出演tvN韓劇《男朋友》時也是以「耳下三厘米」的短髮Look示人。不過10年前長度只到耳上的短髮，她則甚少有嘗試。不論及腰長髮到破格短髮宋慧喬都駕馭得非常好，只能夠講有顏值就能夠任性。

去年出演《男朋友》時，宋慧喬也是以短髮造型示人。（劇照）