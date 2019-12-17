40歲歐倩怡與郭晉安度過第20年生日　少女外表震驚網民

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郭晉安老婆歐倩怡日前度過40歲生日，但安仔卻要跟何遠東和江欣燕到大帽山為劇集《失憶24小時》拍攝外景，還需要拍到夜晚，所以前晚（15日）安仔已和老婆食飯提早慶祝。安仔坦言和老婆都很開心，自對方十多歲跟他拍拖開始，每逢生日也一起度過，細數下老婆才驚覺跟他一起已那麼多年。

郭晉安與老婆歐倩怡結婚13年，育有一子一女。（網上截圖）

一段感情從拍拖到結婚再生兒育女，能夠維繫20年相當不容易，早前安仔更在IG曬恩愛，指二人已度過第二十年的中秋節。最令人驚訝的是這對夫妻好像不懂變老一樣，安仔現年55歲，看樣子只有40歲，完全不像55歲，而老婆歐倩怡簡直像吃了不老藥一樣，就算生了兩個小孩，現在的樣子還是像20多歲的少女一樣。夫妻二人能夠保養得這麼好，除了平時在這方面下了很大功夫之外，相信二人一定是生活非常開心和恩愛才能看起來這麼年輕。

安仔係IG寫「與你共度第20個難忘中秋節晚上」，真係相當Sweet。（網上截圖）

而安仔在不少訪問也提及過夫妻相處之道，安仔認為最重要是溝通，他表示大家可能會覺得郭晉安同歐倩怡在娛樂圈中是一對模範夫妻，非常恩愛，跟小朋友都相處好好，是一個好幸福家庭，但這只是大家看到的表象，「內裡其實有好多問題。我覺得產生問題係一定要去溝通，如果我同太太無溝通，久而久之，日積月累，有一日發現原來我對佢嘅諗法好陌生。」他們遇到問題會寫在紙上猜測對方的諗法，「睇返大家寫嘅答案發現原來唔係咁，譬如我以為佢鍾意啲咩，但原來佢鍾意嘅唔係呢樣。最後我開始覺得每個禮拜要抽一啲時間，大家去傾偈，去番拍拖時曾經去過嘅地方。」

安仔55歲，歐倩怡40歲，點睇都唔似啦。（網上截圖）