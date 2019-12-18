要求波特王有關蔡英文短片下架　內地公司金主Papi醬曾遭廣電整肅

台灣知名網紅「波特王Potter King」於12月14日上傳一支影片《今天撩蔡英文總統！全世界第一個撩總統的Youtuber！》，卻被內地新媒體合作公司「徐州自由自在網路科技公司（papitube）」，以解約來要脅將有關影片立即下架，該內地公司遭起底，幕後創始人之一是有「中國第一網紅」之稱的「Papi醬」，原來她也曾是被內地廣電總局公開點名要求整肅的網紅之一。

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有「中國第一網紅」之稱的「Papi醬」，是與波特王解約的內地新媒體公司的幕後金主之一，原來曾遭內地官方整肅。（微博圖片／papi醬）

現年32歲的Papi醬本名姜逸磊，微博粉絲多達3230萬人，Facebook粉絲專頁及YouTube頻道，粉絲人數分別爲39萬人、40萬人。Papi醬於2016年以變聲形式發布原創影片爆紅。同年Papi醬曾一度遭廣電總局「封殺」，據當局指因主持人在節目中時常爆粗，包括「臥槽」、「靠」、「小婊子」等字眼，其節目被勒令全部影片下架整改，去除粗口低俗內容，然後再被審核過關才能重新上架。

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papitube日前就與波特王解約發表聲明，指即日起與波特王解除所有合作關係，並稱「此次解約，主要由於博主價值觀和產生的行爲，與公司一直推崇的正直專業等精神產生較大分歧」，同時在聲明文末寫道：「papitube嚴厲斥責任何有損國家榮譽的言行，堅持一個中國原則，捍衛國家主權。」聲明中沒有具體提到有關蔡英文的影片。

台灣網紅「波特王」撩蔡英文的影片，遭內地合作公司解約，並被擅自更改百萬粉絲的微博戶口。（影片截圖）