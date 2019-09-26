鵝蛋臉美妝網紅仿妝國字臉Ezra Miller　如何僭建腮骨？

荷里活性格演員Ezra Miller具有陰鬱又妖魅的獨特氣質，所演的每個角色都令人留下深刻印象，他近年憑藉其獨特的穿衣風格品味，令他成為各大時尚品牌的寵兒，帶領一股新風潮。有內地美女美妝網紅，嘗試化妝模仿他。

美妝 YouTuber 仇仇挑戰仿妝Ezra Miller。（影片截圖）

這位美妝博主仇仇，擅長甜美女神妝，有幾分似韓國美妝大神Pony，臉尖尖眼大大，今次模仿腮骨突出的Ezra，難度相當高。仇仇用特技化妝用的泥膠，加強兩邊腮骨輪廓，再以加深陰影重塑五官，看起來更像Ezra。雖然出來的效果未有100%似Ezra，但也抓到他的神髓。不過亦有人說，仇仇這個妝容更似Michael Jackson，大家認為呢？

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仇仇是內地當紅美妝達人，擅長明星仿妝和甜美妝容，點擊圖片看更多仇仇作品：

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Ezra是新代的閃電俠，在《怪獸與牠們的產地》中飾演個性陰沉的「闇黑怨靈」，他早前更在《We Need To Talk About Kevin》電影中扮演問題少年Kevin，演技令人印象深刻，是討論度最高的新生代演員。