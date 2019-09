鵝蛋臉美妝網紅仿妝國字臉Ezra Miller　如何僭建腮骨？

荷里活性格演員Ezra Miller具有陰鬱又妖魅的獨特氣質,所演的每個角色都令人留下深刻印象,他近年憑藉其獨特的穿衣風格品味,令他成為各大時尚品牌的寵兒,帶領一股新風潮。有內地美女美妝網紅,嘗試化妝模仿他。

美妝 YouTuber 仇仇挑戰仿妝Ezra Miller。(影片截圖)

這位美妝博主仇仇,擅長甜美女神妝,有幾分似韓國美妝大神Pony,臉尖尖眼大大,今次模仿腮骨突出的Ezra,難度相當高。仇仇用特技化妝用的泥膠,加強兩邊腮骨輪廓,再以加深陰影重塑五官,看起來更像Ezra。雖然出來的效果未有100%似Ezra,但也抓到他的神髓。不過亦有人說,仇仇這個妝容更似Michael Jackson,大家認為呢?

點擊圖片看仇仇的化妝過程:

仇仇是內地當紅美妝達人,擅長明星仿妝和甜美妝容,點擊圖片看更多仇仇作品:

Ezra是新代的閃電俠,在《怪獸與牠們的產地》中飾演個性陰沉的「闇黑怨靈」,他早前更在《We Need To Talk About Kevin》電影中扮演問題少年Kevin,演技令人印象深刻,是討論度最高的新生代演員。