湯唯《大明風華》由反賊變王妃　與「行走的荷爾蒙」朱亞文譜虐戀

內地女星湯唯相隔12年回歸演出古裝電視劇《大明風華》，17日晚上10點WeTV全網獨播。該劇堪稱2019年末壓軸古裝劇，當中她與有「行走的荷爾蒙」之稱的朱亞文以及「古裝花美男」喬振宇等兩大男神的感情線成為賣點之一。

湯唯堪稱是古裝劇的「最強新人」，她在《大明風華》中飾演「孫若薇」，將挑戰從16歲演到70多歲，從反賊到孝恭孫皇后，歷經六朝五帝的傳奇一生。網友說，原本有得睇湯唯演技已經乜都抵晒，但朱亞文和喬振宇兩大男神在劇中與湯唯的情感交流又更讓人按捺不住。

湯唯堪稱是古裝劇的「最強新人」，她《大明風華》中飾演「孫若薇」，將挑戰從16歲演到70多歲，從反賊到孝恭孫皇后，歷經六朝五帝的傳奇一生（《大明風華》官方宣傳海報）

朱亞文劇中飾演皇太子朱瞻基，面對湯唯飾演的反賊卻一見傾心，直說：「妳這樣的女人我頭一次見。」又說：「我是不是着魔了？」更在宮中欲強吻她，霸氣喊：「我聽不到半點真心！」兩人劇中身份懸殊，雖在一起不容易，但他真情告白：「我許諾了，且是認真的。」

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而劇中朱亞文最大情敵是喬振宇，為了愛情不顧一切，還喊話：「我今天要帶她走，誰也攔不住！」網友形容，預告片感覺「刀片和糖齊飛」，但不管湯唯最後選擇誰，跟朱亞文和喬振宇的互動，都有點甜、有點讓人心動，甜喊：「這兩對我都可以。」

該劇為還原明朝真實樣貌，費時6個月搭建30000平方的棚，主要角色的服裝超過1300套，拍攝地點更是在無錫、橫店、象山、蘇州、內蒙等地多處取景，歷時225天完成拍攝。

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