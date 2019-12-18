【延禧攻略】番外篇《金枝玉葉》　魏瓔珞女兒愛上爾晴之子

去年內地金牌監製于正編審的清裝劇《延禧攻略》大受歡迎，一舉捧紅女主角魏瓔珞（吳謹言飾）成為家傳戶曉的大明星。而事隔一年多，《延禧攻略》的番外篇《金枝玉葉》亦確定在12月31日於Netflix上架，此消息引來不少《延禧》迷關注。

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《金枝玉葉》即將上架，近日官方亦首度公開劇集預告，短短1分多鐘的片段非常精彩。令皇貴妃魏瓔珞依舊聰明絕頂霸氣十足，而她的女兒昭華公主（王鶴潤飾）個性敢愛敢恨根本就是另一個魏瓔珞，不過最精彩的在福康安（王一哲飾）身上，皆因為他完全遺傳了母親爾晴的DNA，整個人都散發出「渣男」Feel，完全是「有其母必有其子」，劇集延續性非常高，未播已經令人想睇。

【延禧攻略】番外篇落實Netflix上架 高顏值學霸王鶴潤演女主角

吳謹言﹑聶遠會在續集中出現。（于正微博圖片）

《金枝玉葉》的背景同樣設定於清乾隆年間，講述帝王家公主擇婿的故事。以魏瓔珞的女兒昭華公主為主軸，為了滿蒙一家親的關係她被安排下嫁蒙古親王拉旺多爾濟（王宇威飾），不過半路卻殺出個程咬金福康安，此人為爾晴（蘇青飾）的兒子，不斷製造機會令公主愛上自己好為母親報仇。此外，另一邊廂和親王的女兒思婉格格（許曉諾飾）就想同昭華公主搶拉旺多爾濟，四人糾葛的感情關係非常複雜。不禁令人覺得他們無論直接還是間接地針對昭華公主，都始終走不出上一代人的血海深仇關係，事關昭華公主的母親魏瓔珞曾相繼鬧贏了爾晴﹑和親王，所以在贏不了魏瓔珞的情況之下，就要她的女兒代替受苦。

昭華公主是魏瓔珞與乾隆的女兒。（于正微博圖片）

昭華公主在劇中非常聰明，不過面對愛情方面卻似乎較為愚蠢。她不斷被福康安利用，此人用言語哄得她對他有好感，就好似「這麼漂亮的眼睛要是哭壞了多可惜」等的甜言蜜語，但魏瓔珞就對此人睇得通透，不斷告誡女兒要小心，連拉旺多爾濟都要福康安離昭華公主遠一點，可是福康安就是聰明根本是玩家一名，因為要他離開都已經沒有用了，事關昭華公主對他的愛已經到不能自拔的地步，他說道：「就憑昭華愛的人是我」，非常囂張。

眼見福康安一步一步接近昭華公主，他的眼神完全Copy了母親爾晴的神韻。在人前裝得多麼善良溫暖，但在背後卻露出豺狼一面。與母親爾晴耍盡手段時擺出一幅得戚的嘴臉非常相似，王一哲在這方面眼神演繹得非常出色。

福康安的嘴臉非常囂張。（影片截圖）

福康安完全遺傳了爾晴的個性。（網上圖片）

另外，思婉格格亦非常懂得耍手段，為了得到自己想要的男人拉旺多爾濟，就假裝自己好柔弱，最後令親王注意到她從昭華公主手中慢慢將他搶過來。目前未知道是否搶人成功，還是與她的父親弦晝一樣只是自己自作多情而已，我們就拭目以待。

一眾新人的演繹固然是看點，不過客串的吳謹言亦非常有睇頭。在劇中她依舊霸氣，並且非常清楚時下紫禁城發生的一切，對昭華講出「紫禁城不論對錯，只論輸贏」，完全令人入晒戲。但唯一令人感不滿的是她的女兒昭華公主都長大成人，但魏瓔珞的臉容依舊不變，令人覺得不像是母女關係，其他宮鬥部份仍然充足，非常有亮點。網友紛紛在微博留言：「瓔珞吃了藥以後容顏不老」﹑「年齡看不出是母女關係」…...但仍然期待她教女兒如何宮鬥。

魏瓔珞仍然非常霸氣。（影片截圖）

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