【愛的迫降】孫藝珍時尚品味征服南北韓　穿出富家品味只須$2900

韓國tvN電視劇《愛的迫降》本月14日首播，劇情講述富家千金尹世莉（孫藝珍飾）乘坐滑翔傘誤闖北韓，獲北韓軍官李正赫（玄彬飾）暗中照顧的故事。雖然北韓生活水平與南韓相差甚遠，不過貪靚的孫藝珍一於少理，人在北韓仍堅持扮靚靚，似乎銳意成為北韓潮流指標。

《愛的迫降》除了講述跨越南北韓國界的愛情故事，孫藝珍的衣著打扮也值得關注。（《愛的迫降》劇照）

既然扮演財閥愛女和時尚品牌老闆，孫藝珍身上的服裝和飾物必然是名牌，例如Tory Burch、Miu Miu、Dolce & Gabbana等等，價格由港幣8,900至30,000元不等。誤闖北韓後，孫藝珍的衣著風格比在南韓時期樸素得多，例如第二集穿過的藍色半身長裙是來自南韓品牌Thursday Island，現時售價為139,300韓元（約930港元），可見無論服裝品牌和價格都比較親民。儘管孫藝珍在北韓的戲份已刻意穿上「平民」服飾，不過仍擋不住她的貴氣。

圖中孫藝珍的連身裙來自Dolce & Gabbana，其手袋則是Miu Miu出品，突顯孫藝珍富家千金身份。（《愛的迫降》劇照）

富貴千金孫藝珍着過咩衫？

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值得留意的是，現實生活中孫藝珍的「平民Look」價格，對現時北韓人民而言實在難以負擔。根據今年7月韓國銀行公布的資料顯示，北韓經濟受國際制裁和旱災影響，經濟連續第二年萎縮，2018年北韓國民人均收入僅142萬8000韓元（約港幣9,533），平均月薪為119,000韓元（約港幣794元），而孫藝珍的半身裙已經超過北韓人民一個月平均薪金，加上她上半身435,000韓元（約2,900港元）的黃色針織上衣，孫藝珍的服飾價格北韓人民近5個月收入相約，對北韓人而言，這套「平民裝」一點也不平民。

孫藝珍誤闖北韓後，打扮也變得如平民一樣，上身黃色針織衫，配搭碎花藍色半身長裙，平實之餘亦不失時尚感。（Netflix《愛的迫降》畫面）

雖然孫藝珍的打扮頗具鄉村風，現實生活中，其價格對不少北韓人而言卻是難以負擔。（Netflix《愛的迫降》畫面）

孫藝珍嘅「平民Look」一啲都唔平民

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《愛的迫降》劇照