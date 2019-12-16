【愛的迫降】北韓軍人玄彬買錯胸圍Size　孫藝珍：高估我身材啦！

韓國演員玄彬和孫藝珍主演的tvN電視劇《愛的迫降》本月14日首播，雖然有當地網民直言抗拒《愛的迫降》以南北韓關係為題材，調查機構AGB指出，《愛的迫降》首兩集收視錄得6.074%和6.845%，可見劇集仍吸引不少觀眾收看。劇中北韓軍官李正赫（玄彬飾）來自南韓的尹世莉（孫藝珍飾）添置日用品一幕，揭示北韓與南韓民間的地下交流。

聖誕就到，準備好禮物未？投【01最賞睇娛樂大獎】，有大把禮物抽喎！超過70萬元豐富獎品，包括旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒，仲可以有01積分換唔同禮品！

玄彬和孫藝珍主演的tvN電視劇《愛的迫降》本月14日首播，雖然有網民直言抗拒以南北韓關係題材的劇集，不過收視仍算不俗。（Netflix《愛的迫降》畫面）

被怪風吹到北韓 獲玄彬暗中保護

《愛的迫降》講述富家千金尹世莉乘坐滑翔傘，被一陣怪風吹到北韓，降落時巧遇李正赫。礙於兩國關係緊張，尹世莉不能貿然回到南韓，於是獲李正赫暗中照顧。然而，兩韓生活條件始終南轅北轍，嬌生慣養的尹世莉無法忍受用肥皂洗澡，欠缺護膚品滋潤肌膚，所以李正赫到黑市購買來自南韓的洗髮水、沐浴露、護膚品，順道買胸圍供尹世莉更換，令尹世莉感動不已。不過當尹世莉發現胸圍尺寸過大，不禁笑言：「他也太高估我的罩杯吧！」令觀眾回心微笑。

李正赫特意為尹世莉購入來自南韓的日用品，當中包括胸圍。（Netflix《愛的迫降》畫面）

不過胸圍尺碼太大，令尹世莉不禁直言「他也太高估我的罩杯吧！」（Netflix《愛的迫降》畫面）

《愛的迫降》在劇中所呈現的黑市情況，源於90年代爆發的大饑荒，北韓失去蘇聯和中國的糧食支援，加上爆發天災，因而糧食短缺，北韓政府無法正常配給糧食，當時有人估計死亡人數高達數以百萬計。此時，北韓人民開始進行非官方交易，用外幣或以物易物形式購入糧食，黑市漸漸形成。除了食物之外，亦有人售賣荷里活電影、韓劇和韓國電影VCD、DVD、K-pop的USB和CD、電子零件、日用品，甚至毒品等。

李正赫到黑市買日用品，其實不少北韓人民依靠黑市所購得之用品維生。（Netflix《愛的迫降》畫面）

《愛的迫降》北韓黑市有咩買？

+ 11 + 10 + 9

眾多外國貨品中，最受歡迎的原來是安全套，因為安全套在北韓是禁止售賣的猥褻物品，但北韓禁止控制生育，意外懷孕後卻沒有足夠經濟能力養育下一代，加上為了防止性病，所以北韓官員和商人往返中國內地時，都會偷運安全套送禮自用，而黑市商人亦把握機會售賣安全套，立刻成為熱賣商品。

相信大家沒想到安全套竟是黑市中最受歡迎產品之一。（資料圖片）

至於玄彬和孫藝珍在劇中感情會否有進展？孫藝珍在北韓會有甚麼經歷？就要留意星期六、日晚播出的《愛的迫降》，當晚九點Netflix與韓國同天更新，讓香港觀眾緊貼劇情發展。

觀眾相當好奇孫藝珍在北韓的經歷，以及與玄彬的感情進展。（《愛的迫降》劇照）

《愛的迫降》劇照