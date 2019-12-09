37歲孫藝珍繑實玄彬出席《愛的迫降》記者會　吊帶短裙盡顯少女味

自孫藝珍和玄彬，這對緋聞情侶確定再次合作後，一眾劇迷終於等到tvN新劇《愛的迫降》開播！今天兩位主角，以及徐智慧和金正鉉一同出席新劇記者會，穿上背心短裙的孫藝珍，幸福繑實玄彬現身，二人的戀愛說又一次成為焦點。今年4月孫藝珍曾一度被指老態盡現，女神大崩壞，可是見到她半年後再次回春，粉絲們都不再擔心！

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孫藝珍和玄彬繑實現身，氣氛非常甜蜜。（newse）

今天（9日）tvN新劇《愛的迫降》於首爾舉行記者會，4位主角孫藝珍、玄彬、徐智慧和金正鉉均有出席，並分享了拍劇的感想和趣事等。其中孫藝珍今天穿上黃色吊帶連身短裙，配粉紅色外套現身，盡顯少女味外亦不失性感，完全看不出孫藝珍今年已經37歲！這次新劇由《羅曼史是別冊附錄》李政孝導演及《來自星星的你》朴智恩作家合力製作，因此4位主演都不約而同大讚劇本非常有趣。第二次飾演軍人的玄彬特別提到，是次的角色有着私下純潔溫暖，相當反轉的一面；而孫藝珍則大讚覺得新劇內容非常創新，本人對每個角色都十分滿意。

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孫藝珍在《愛的迫降》飾演財閥女繼承人，造型高貴。（FB/@tvNDrama）

孫藝珍和玄彬再合體現身，當然二人的緋聞又一次成為焦點。被問到兩人會否因戀愛說而感到不便時，玄彬坦言：「在選擇作品上沒有不便，我們原本關係很好，對方亦是一直很想再次合作的演員，因此在心情非常好的情況下選擇了這部作品。」而孫藝珍也講到：「一直很希望再一次合作拍攝浪漫喜劇，由於覺得作品非常好，再合作感覺也十分好，所以沒有苦惱的情況下接拍了。」被問到會否擔心緋聞過份搶風頭，李政孝導演表示樂觀地把二人的特別關係，想像成有趣的化學反應，反而有意想不到的反應。

今年4月孫藝珍出席好友李貞賢婚禮時，一度被指女神大崩壞。由於去年孫藝珍出演完《經常請吃飯的漂亮姊姊》後，再一次人氣急升，可是幾個月後現身公開場合時卻被拍下皮膚相當差的照片。從當時的照片中可見，孫藝珍的皮膚粗糙外，也有不少皺紋。不過半年後的孫藝珍已完全回春成功，狀態大勇，她的美貌又再一次成為網上熱話。

率先睇《愛的迫降》劇照：