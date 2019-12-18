【開心速遞】何艷娟離婚後事隔半年再受訪　避談與百億新歡緋聞

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何艷娟（Katherine）去年宣布與年齡相差40年的澳博營運總裁吳志誠結婚，今年3月便宣布離婚，婚姻只是維持8個月，隨即便傳出戀上另一名已故知名教育家陳樹渠的長子──55歲陳燿璋。然而她迅速戀上這名富商，外界已標籤Katherine有「拜金」形象，她亦成為傳媒追訪焦點，可是這半年她甚少出席公開活動，就算出席公開活動也並未接受傳媒訪問。

Katherine消失半年，呢半年做緊咩？（梁碧玲攝）

今天（18日）Katherine現身《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動，當然有提及到現在她的感情生活，可是Katherine避談感情方面：「其實對於感情我唔回應住，因為嚟近有新劇上映，我都好努力宣傳，希望電視多啲見到我，我會繼續努力。（但妳係單身定拍拖？）呢樣都係唔回應。」

Katherine表示接下來會忙著《丫鬟大聯盟》的宣傳。（梁碧玲攝）

Katherine已經相隔半年沒有接受傳媒訪問，半年期間不斷有很多她與富商感情上的新聞出現，而她面對這些新聞表示不太在意：「其實新聞好多我都控制唔到人哋點寫，我之前有一排同屋企人去歐洲去旅行散下心。我會睇新聞，但始終我唔會畀新聞太影響我情緒，我都聽呢行師姐講過，唔好太在意，一笑置之算。」

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