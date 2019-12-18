【開心速遞】陳煒神秘角色客串加入　拒絕劇透：我個角色好爆

今天（18日）陳煒出席《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動，大家對於她的出現感到相當驚訝，原來她現身是以星級客串嘉賓身份，她將會在2020年1月1日和2日這兩天出現這劇集。當然大家會感到好奇為何會突然拍攝《開心速遞》，她解釋：「其實我之前同呂慧儀有一張合照，放咗上網之後大家都以為我入咗《開心速遞》，監製之後打俾我問我客唔客串，能夠客串真係好開心。」

煒哥笑言終於能與這個大家庭合作。（梁碧玲攝）

煒哥憶起當時在街外拍攝《開心速遞》很尷尬，因為有很多市民好奇為何她會與《開心速遞》的演員在一起，但她又要保守秘密，其實忍得很辛苦：「我當時真係唔知點算，監製叫我保守秘密，我當時加入係比較神秘啲。同埋我個角色好爆，雖然唔可以講咁多，但首先呢個角色我未試過接到一個角色起伏咁大，有咁多唔同造型同發揮，譬如好艷麗、好激情、好女強人亦有好委屈。雖然得兩集戲份，但演到咁多造型出嚟真係好抵睇。」

煒哥表示兩集過不到戲癮，希望之後能再多一點機會再拍《開心速遞》。（梁碧玲攝）

熱播中的劇集《多功能老婆》由楊千嬅、陳煒、朱晨麗等主演，而這三人也因此成為好朋友，早前朱晨麗大爆煒哥是一名很懂撒嬌的人，煒哥在接受訪問時候說：「其實我唔係每一個人都嗲，我都係嗲佢。我其實唔識嗲人，但對住男朋友就唔同，咁朱朱都係我Honey，我哋都會互相嗲。」

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