「2019日本爆紅女星」票選no.1由17歲清原果耶奪得　打敗無數女神

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

日本每年也會盛產不少美少女，但到底那一位才是男粉心中的女神呢？所以日本公信榜網站（Oricon）上個月便舉行了一個投票，找了一千名男女進行「2019爆紅女星排行」票選。奪下第一名的是17歲清原果耶，她年紀輕輕，更憑著清純氣息及優秀演技，擊敗了《我想吃掉你的胰臟》女主角濱邊美波和「福岡第一美少女」今田美櫻。

清原果耶（中）擊敗濱邊美波（左）和今田美櫻（右）。（清原果耶、濱邊美波、今田美櫻IG）

清原果耶現在是隸屬Amuse經紀公司，是力捧新星。她在12歲時候參加選秀，在3萬人中脫穎而出，去年更成為雜誌《Seventeen》專屬模特兒。她入行短短5年，但演出作品亦不少，她 NHK晨間劇《阿淺來了》飾演重要配角。在90周年紀念大河劇《精靈守護者》飾演綾瀨遙的少女時期。並在《3月的獅子》等數部電影中演出開始獲得關注。今年10月更憑《透明的搖籃》奪「東京電視劇大獎2019」最佳女主角獎、「CONFiDENCE日劇大獎」最佳新人。奪獎無數，所以這次她打敗多位前輩可說是實至名歸。

點擊睇更多清原果耶嘅靚相！

+ 3 + 2

再說說「2019爆紅女星排行榜」第2名至第10名為「3000年一遇美少女」濱邊美波、「福岡第一可愛美少女」今田美櫻、「文青女神」新木優子、奈緒、中條彩未、福原遙、清野菜名、富田望生、松本真理香。

以下是第二名濱邊美波。她演出過的的人氣漫畫《天才麻將少女》的真人化連續劇。在劇中飾演主角宮永咲，那是她首次主演電視劇。除了這部電視劇她更是電影《我想吃掉你的胰臟》中的女主角，戲中她是患有胰臟癌的女高中生，憑這部電影濱邊美波得到好評而聲名大噪，並獲得多個新人獎項。

睇更多濱邊美波靚相！

+ 5 + 4 + 3

第三名是由「福岡第一美少女」今田美櫻奪下，她在高中2年級時候被星探發掘，她將明年飾演劇集《半澤直樹年紀念 第0章》中的女主角。

點擊睇更多今田美櫻照片！

+ 4 + 3 + 2

第四名新木優子，也是小編的最愛！她今年25歲，但是她是小學五年級時候便被星探發掘，不知道大家有沒有留意到，當年電影《告白》她曾有份飾演呢？新木優子無論電影和電視演出作品也很多，電視劇方面她在2015年有份演出由漫畫改編成劇集的《監獄學園》，今年她的作品就有兩套，其中由她主演的是《前男友狂》，剛剛才播放完畢。

點擊睇更多新木優子相片！

+ 11 + 10 + 9

第五名是由奈緒奪得，她主要工作是模特兒和拍攝劇集。

+ 4 + 3 + 2

第六名是中條彩未，她是模特兒甄選會出身，她第一部劇集是《黑之女教師》，而電影作品她近乎也是主演第一女主角，電影《偽戀》大家有看過？

點擊睇更多中條彩未靚相！

+ 2

第七名是福原遙奪得，她是童星出身。無論是電影、電視、動畫、綜藝節目，福原遙她也有演出和參與，經驗相當豐富。

+ 5 + 4 + 3

第八名是清野菜名，清野菜名小時候是希望想成為一名運動員，但又想進軍娛樂圈，所以在小學6年級時向雜誌《Pichilemon》投稿，2007年，成為其專屬模特。2011年9月從專屬模特畢業。不過長大後由於她身高只有160cm，繼續當模特兒有點困難，她便轉戰演員！

點擊睇更多清野菜名靚相！

+ 2

第九名富田望生，相當特別，在這十名選票出來的結果中，唯獨是她並不算一名清純美女。相信大家也是因為她在日劇《3年A班 從現在開始大家都是人質》飾演的角色向劇中男同學告白12次也不放棄告白的表現而投她一票。當時這段劇情當時引發日本網友熱議，大讚這次12次告白表現實在太可愛了。

第十名松本真理是十名當中年紀最大，她今年35歲，她活躍於2000年至今，是這十強當中經驗最豐富的前輩。