台灣網紅聞氫哥公布當爸爸逾3萬網友讚好　自嘲過氣望女兒別厭棄

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相信大師系列唔少網民都睇過。（來源：聞氫哥Facebook）

台灣著名網紅插畫家聞氫哥，以詼諧幽默的圖文風格走紅，Facebook粉絲人數更超過53萬人，他的每一張畫的圖片往往讓人覺得非常幽默，但有時候笑完反思一下，又會感到心酸。其中他最受歡迎系列一定是和大師的對話，相信有常留意他專頁的網民也會知道是什麼。而昨天（18日）他在Facebook發布了一張照片，到周三（19/12）傍晚6時為止已超過3.3萬個讚好。

這張照片並不是他平時畫開的插畫圖，而是他公布自己終於做爸爸了，他說：「跟各位報告一下～我當爸了（認真）～是女兒頭髮很多很白嫩唷！辛苦我老婆了！我會認真當她玩伴的～希望她不介意老爸是個過氣網紅。」眾網友紛紛恭喜他終於成為父親，他也嘲笑自己已經是過氣網紅，但是看看他這個Facebook專頁，一樣這麼多人觀看和留言，怎會是「過氣網紅」呢？

恭喜聞氫哥。（來源：聞氫哥facebook）

一齊重溫下歷年來聞氫哥Facebook嘅插畫圖！總有一張講出你心聲！