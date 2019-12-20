無綫冬至前夕派大信封　傳《流行都市》《兄弟幫》幕後無一倖免

電視廣播有限公司事集團行政總裁李寶安於周一（16日）向員工發出內部通知，指「裁員過千名」的消息並不正確，並表示將會有10%員工（全公司3500員工，不包括藝員）會受到裁員影響到，將於年底公布。據悉無綫昨日（19日）已透過口頭通知炒魷魚，而受影響的員工亦在今日（20日）正式收到大信封。

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傳今日受影響員工正式收到大信封！（資料圖片）

有傳今次的重災區為助理總經理余詠珊管轄的非戲劇組，被解僱員工包括《流行都市》、《兄弟幫》、《東張西望》和娛樂新聞台等多名導演和幕後工作人員，當中《流行都市》和《兄弟幫》的節目組更無一倖免。就有關此事，《香港01》向無綫查詢，暫未有回覆。反而對於無綫傳出行政主席陳國強請辭一事，無綫就稱：「如有任何董事之變更，會根據上市規則公布。」

主席陳國強。（資料圖片）

重災區！（電視截圖）

彭慧中是《流行都市》的主持之一，未知會否受影響。（IG/@phoebspang）

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