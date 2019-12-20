【夢回】李蘭迪太肥男演員抱唔郁？　網友解圍：天氣太凍無力

由李蘭迪、王安宇主演的清宮穿越劇《夢回》播出後口碑並不理想，劇情、服裝、化妝等遭到網友瘋狂吐槽，而女主角李蘭迪的古裝扮相也被詬病，稱她「太壯」、「臉大」、「臃腫」等。

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李蘭迪在劇中的身材遭網友狠批。（視頻截圖）

劇中李蘭迪除了與十三阿哥（王安宇飾）有感情線之外，與十四阿哥（辛雲來飾）、四阿哥（丁橋飾）亦有感情戲份。當中有一幕是辛雲來在白茫茫的雪地中「公主抱」李蘭迪，霸氣又略帶甜蜜。

劇中十四阿哥強行將李蘭迪抱起，非常霸氣。（視頻截圖）

不過，在日前公開的花絮中，這一幕確實另一種畫風。儘管辛雲來用盡全力嘗試抱起李蘭迪，但腳底多次打滑，怎麼抱都抱不起對方。

辛雲來無論怎麼抱，李蘭迪都紋絲不動。（視頻截圖）

無奈之下，只好出動現場工作人員協助，將李蘭迪「抬起」，無奈行多兩步之後又將李蘭迪放下來。

工作人員協助後，辛雲來才勉強抱起李蘭迪，但行了幾步就體力不支。（視頻截圖）

其後在拍攝另一個鏡頭時也是如此，辛雲來出盡全力將李蘭迪抱起，未夠一秒便放她下來，實在令人哭笑不得，李蘭迪也講笑說：「他這樣讓我很沒面子。」

演員同工作人員都忍不住大笑。（視頻截圖）

原本是非常唯美的「公主抱」，但拍攝過程中辛雲來一次次嘗試，又一次次崩潰，不是腳底打滑，就是抱不動，或者剛剛抱起就要放下來，更令人以為辛雲來只是做出抱李蘭迪的假動作，場面相當搞笑。

辛雲來怎麼抱，李蘭迪都紋絲不動。（視頻截圖）

幸好，最後辛雲來都順利抱起了李蘭迪，絲毫沒有吃力的感覺，一切又回到唯美的畫面。

場面又回到唯美的一幕。（視頻截圖）

但實際上……這一幕是由4人呈現，除了辛雲來與李蘭迪，還有兩位沒有出鏡的工作人員，因為李蘭迪坐在一架摺梯上，由他們抬着勻速前行，配合辛雲來的步調。

而「辛雲來抱不動李蘭迪」的話題也隨即登上熱搜，李蘭迪也在直播中回應爭議，她表示拍攝時整個戲的體量特別大，日夜顛倒，導致內分泌失調，她還透露拍戲期間一直在吃水煮菜，笑言快把自己吃綠了都瘦不下來，但拍完之後，用同樣的方法，加上做運動，結果就瘦了。

網友看了花絮後也大笑不止，有人認為李蘭迪太肥，也有人認為是辛雲來太弱，而不少網友都為兩位演員解圍：「冬天零下30度拍戲穿得太厚，身體也很僵硬，兩個演員都不容易」、「天氣冷地上滑再加上演員衣服厚，使不上力很正常」、「大家覺得可愛樂一樂，但不要惡意解讀」，但也有網友狠批：「也不是不讓女明星擁有正常身材，但不能沒有脖子，臉比屏幕框還大，一點儀態都沒有吧？」等。

李蘭迪在劇中忽肥忽瘦，應該同角度有關係，但也十分可愛。（視頻截圖）