穿越劇《夢回》終於開播　主角20歲李蘭迪隨時爆紅勁過吳謹言

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過去內地只要推出以清裝為題材的劇集幾乎都紅遍海內外，就好像《後宮甄嬛傳》、《步步驚心》、《如懿傳》、《延禧攻略》等，均清一色獲得高收視而令劇中一眾主角走紅。而沒想到就在2019年快結束之際，內地方面竟然送了一份禮物給廣大電視迷，皆因為大家等待了許久的清裝劇《夢回》（前名：《夢回大清》）在12月14日終於要播出，而劇集的網上討論度亦非常高企，絕對是未播先紅。

《夢回》不單單只是一部清裝劇，還是一部穿越的清裝劇。是繼2011年播出的《步步驚心》之後，事隔8年再播出的穿越清裝劇。正因為如此大家對該劇的期望度非常高，而女主角李蘭迪極可能將會成為下一個吳謹言或劉詩詩！

過去不少清裝劇都爆紅。（《如懿傳》、《延禧攻略》、《步步驚心》微博圖片）

李蘭迪或許會成為下一個劉詩詩或吳謹言？（《夢回》微博圖片）

為什麼大家會期待《夢回》呢？事因在內地有三本非常著名的清裝穿越小說，而其中兩本《獨步天下》（林峯、唐藝昕主演）和《步步驚心》（劉詩詩、吳奇隆主演）亦先後拍畢播完，所以大家就非常期待《夢回》的播出。顧名思義是穿越劇，故事內容主要集中在一位上班族小薇（李蘭迪飾）的身上，因為一次在故宮參觀而迷路的關係，令她瞬間穿越去了清朝，繼而同十三阿哥、四阿哥等人發生了不少奇妙故事。

近日《夢回》亦播放了概念預告片，在片中穿着清裝的李蘭迪非常漂亮，劇中的她同十三阿哥胤祥（王安宇飾）有一段情。從畫面中看他們不時在宮廷中奔跑﹑雪天散步擁抱等，畫面非常唯美。不經意令人覺得這一些畫面好像在看劉詩詩同吳奇隆在《步步驚心》的某一些場景非常相似，相信又是一段虐心之戀。

《夢回》的預告片非常唯美。（《夢回》微博圖片）

《步步驚心》同《夢回》是同一個製作團體。（《步步驚心》微博圖片）

事實上《夢回》同《步步驚心》是同一個製作團體拍攝，剛巧地又是同一製作公司唐人影視出品。而李蘭迪亦是唐人影視旗下藝人，劉詩詩在2016年之前亦是該公司藝人，二人不約而同地亦是回族人。從公司的安排所見，疑似在打造李蘭迪成為另一個劉詩詩。不過，因為《步步驚心》太過深入民心關係，不少網友都認為《夢回》好難超越經典，更何況劉詩詩比李蘭迪更有氣質好難比較，網友留言說道：「女主顏值不允許」、「很難超越」、「不適合古裝沒有氣質」……似乎好難超越師姐劉詩詩喎！

李蘭迪清裝扮相非常漂亮。（《夢回》微博圖片）

+ 5 + 4 + 3

雖然李蘭迪好難超越劉詩詩，不過因為清裝劇的關係她極大可能會成為下一個吳謹言。因為吳謹言出道多年知名度不高，最終因為2018年播出的《延禧攻略》令她紅遍大江南北成為一線女星。而現年只有20歲的李蘭迪亦出道多年，童星出身的她至今拍攝了超過20部影視作品，但似乎沒有一部作品令她大紅大紫，所以《夢回》絕對有機會令她躍升為一線女星。

李蘭迪五官深邃長相甜美，身為回族女星的她既演得亦非常聰明。在去年於中國高考中以總分466分成為全國第二名，繼而進入中央戲劇學院就讀成為鄧超、祝緒丹、佟麗婭、唐嫣等大明星的師妹。