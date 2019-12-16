清宮穿越劇《夢回》首播出師不利　網友狠批：要被編劇氣死了！

由李蘭迪、王安宇領銜主演的清朝穿越劇《夢回》（原名：《夢回大清》）於14日首播，該劇改編自金子的經典小說《夢回大清》，講述普通上班族茗薇（李蘭迪飾）在故宮裡一次意外迷路，穿越回清朝，在危機四伏的皇宮後院開啟了一段奇妙之旅的故事。

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《夢回》出師不利，遭不少網友吐槽毀小說。（微博@夢回官博）

早在劇集開拍的時候，就已經引起很大迴響，《夢回大清》不止是三大清朝穿越小說之一，更是這類小說的鼻祖，而且與大熱清宮劇《步步驚心》出自同一公司，同樣的導演、編劇以及監製，所以備受期待。不過，在頭兩集（會員可看8集）上架之後，口碑卻不是很理想，有三大「弊端」被網友吐槽。

一、穿越劇變恐怖片？

有別於其他穿越劇，《夢回》一開始是因為「時空重疊」，導致男主角睡覺時會穿越到現代，與女主角相遇，但無法觸碰對方，男主角夢醒後又會回到清朝。

李蘭迪飾一位實習設計師，前往故宮查完資料後，外面已是月黑風高，迷路的她進入一間有光的房中，見到一位婆婆，講了一堆她聽不明白的說話之後，隨即還贈予了一個古典宮燈給她。於是李蘭迪就拿着這個宮燈在故宮穿梭，整個畫面以藍黑色呈現，煙霧瀰漫，令人不寒而慄。

第一集恐怖的氣氛着實令不少觀眾受到驚嚇。（微博@圈肉圓）

經過一番周折，李蘭迪終於回到家中，但突然停電，這時宮燈亮起，「人影」環繞四周。在她關完窗一轉頭，王安宇飾演的十三阿哥胤祥突然現身，實在有些驚嚇。

注：以下有輕微劇透 逃生門在此

二、邏輯混亂 劇情漏洞太多

首先，李蘭迪自稱是北漂，而且只是一位實習生，但她用的是BAO BAO ISSEY MIYAKE 的手袋，住的寓所是複式單位，同普羅大眾理解的北漂相比，有錢太多；

其次，故宮5點就會閉館，李蘭迪在夜晚竟然還可以在故宮行走；

再者，一個單身女子獨住，看見陌生男子、還是清朝人出現在家中，第一反應竟然不是報警？還回家與其面對面畫圖？而清朝人穿越到現在還可以站在那裡看電視，難道不是應該感到好奇或者害怕這是什麼東西？

然後，李蘭迪生病，朋友去她家中照顧，王安宇站在後面，但只有李蘭迪可以看見。明明是「時空重疊」，又不是鬼，為什麼朋友看不見？

最後，當李蘭迪穿越到清朝與王安宇相遇，兩人好不容易可以來一場轟烈的愛情，但因為一場流星雨，兩人竟然失憶了。李蘭迪扮演的秀女可以同皇子廝混，皇宮日日有刺客出沒，破案過程也相當兒戲等等，邏輯漏洞太多。

清朝人穿越到現代，竟然對所有科技事物絲毫沒有好奇、驚訝？

三、男女主角突然親吻 劇情拖拉牽強

原本由古代穿越到現代觀眾尚覺新鮮，但過了5集女主角都尚未真正穿越到清朝，來來回回幾乎都是王安宇穿梭於現代同清朝，令觀眾感到有些沉悶。而且兩人的感情戲也有些牽強，男主角只是穿越到現代同女主角交談過幾次，但在第二集中，王安宇要李蘭迪不要再說話時，竟然直接kiss對方，二人由此便互生情愫，上演一段「異空戀」，女主還為愛穿越，不得不講，男主角竟然識得二十一世紀電視劇中撩女仔的方法？還有女主浸浴，男主隨意走動，絲毫沒有害羞的感覺，原來清朝如此開放？

兩人的這個吻實在來得有些突然。（視頻截圖）

只播8集 別太早下定論

對此，網友也評價不一，大部分都表示「我都要被編劇氣死了！好好一個小說改成了無腦瑪麗蘇（劇情過份理想化）」、「劇情亂七八糟，毫無邏輯 ​」、「想渲染男女主之間的甜蜜，但是用力過猛就顯得很low」，但也有網友認為不錯，「拋開小說，目前看來還不錯啊」

不過，部分劇集剛剛播出的時候，的確會引發不少負評位，可能是大家太期待，但實際與想象中有些出入，因此心理上會有些落差。好似去年播出的巨製劇《如懿傳》，前兩集無論演員的造型、聲音、劇情等，都遭到觀眾詬病，但慢慢口碑回升。而現在《夢回》只播出了8集，現在下定論還言之過早，或者之後劇情發展不錯？