Jessie J與查寧泰坦一年情玩完　知情人透露：兩人仍是好友

英國歌手Jessie J自從去年10月與美國演員查寧泰坦（Channing Tatum）戀情曝光之後，一直愛得甜蜜，兩人不時被影到十指緊扣現身街頭，有講有笑，相當甜蜜。不過，近日有消息指兩人已於上個月低調分手，1年戀情告終。

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昔日的一對戀人非常甜蜜。（VCG）

據外國媒體《US WEEKLY》報道，有知情人士透露「查寧泰坦與Jessie J大約在一個月前分手，他們依然是好友，關係也很親密。」至於分手的原因，目前雙方並未明確回應，不過有消息指查寧泰坦想在LA工作，以便陪伴與前妻Jenna Dewan育有的6歲女兒Everly，而Jessie J則傾向於在英國發展事業，因此聚少離多，所以決定分手。

查寧泰坦與Jessie J聚少離多，導致分手。（VCG）

事實上，查寧泰坦與Jessie J交往後，兩人都積極支持對方的事業，男方多次撐場女方演唱會，而女方也在去年11月現身男方舞台劇《Magic Mike》在倫敦的開幕夜。在戀情曝光後的那個月，查寧泰坦首次公開談論Jessie J，當時對方在Royal Albert Hall舉辦演唱會，查寧泰坦驚歎到：「無論是誰都要見證這件特別的事。」除此之外，二人還經常在IG上互動，好似今年5月查寧泰坦就曾上載一張全裸照，只以手遮擋關鍵部位，他大方寫到因為玩層層疊輸給了Jessie J，所以應女友要求上載這張照片，sweet到爆。

查寧泰坦的這張照片吸引不少網友圍觀。（Instagram@channingtatum）