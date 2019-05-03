玩層層疊輸俾女友Jessie J　Channing Tatum願賭服輸公開裸照

曾拍攝電影《舞出真我》（Step Up）、《白宮末日》（White House Down）的39歲荷里活男星Channing Tatum（卓寧泰坦）自3月與女歌手Jessie J的戀情曝光後，不但在社交網站大方曬二人合照，更互相在生日時送上甜蜜祝福。熱戀中的他們更越愛越高調，Channing今日（2日）在社交網站表示應女友Jessie J要求上傳自己的裸照一張，裸照公開後，他的健碩身材引起一眾網民暴動。

Channing Tatum玩層層疊時輸了給Jessie J，所以願賭服輸在IG上載大尺度裸照。（Channing Tatum IG）

照片中的Channing全裸站在花灑下並用雙手蓋住下體淋着水，健碩身材一覽無遺，抬高頭閉着眼的樣子亦顯得他份外性感。他無奈表示自己只是願賭服輸：「我玩層層疊時輸了給Jessica Cornish（Jessie J本名），輸家（我）要上傳一張由他人（Jessica Cornish）挑選的照片，真的傻眼、我的天啊...我以後再也不跟她玩層層疊了！」

Channing Tatum擁有一身健碩身材。（網上圖片）

戀情曝光後，二人經常在社交網站放閃。（Channing Tatum IG）

女友Jessie J在照片留言道：「分享即是關心（Sharing is caring）！」短短一句洩露出甜蜜愛意，亦暗示此大尺度照片由自己親自操刀。不少網民紛紛留言大讚Channing身材實在太好，更感謝Jessie J為她們謀福利：「謝謝你，希望你們能繼續玩這個遊戲、能一直贏下去！」

不少網民留言叫Jessie J繼續贏下去！（Jessie J IG）

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