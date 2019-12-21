【大明風華】醜版朱元璋由鮮肉男星許翔出演　網民湧入微博表白

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近日在內地開播的年度古裝大劇《大明風華》大受歡迎話題度極高，大家除了關注劇中男女主角孫若微（湯唯飾）與朱瞻基（朱亞文飾）之外，亦被明太祖朱元璋這個角色驚嚇不少。事關該位演員在劇中出場時的長相非常恐怖，一張「鞋抽臉」留著鬍鬚，回眸瞪眼的瞬間嚇得不少電視友花容失色，久久未能忘記他的恐怖模樣。

朱元璋出現驚嚇不少觀眾啊！（影片截圖﹑網上圖片）

正因為大家對他的長相驚嚇得難以忘記，就紛紛好奇心作祟到處搜索想知道扮演者是誰。一開始因為劇中朱元璋是以老年人的模樣出現，理所當然大家就以為該人一定是一位年老的演員所扮演，更猜測是48歲的內地演員海一天，因為二人的臉型非常相似。但萬萬沒想到原來這位扮演者是一位現年只有25歲的年輕演員許翔，現實中的他長相帥氣而且身材壯碩，與劇中的外貌相差甚遠，令一眾網友都睇到目瞪口呆，直言化妝師太厲害了。

一開始大家猜測是海一天。（海一天微博圖片）

劇中許翔出現在兒子朱棣的夢境中，他坐在龍椅上，當時回眸一望看著自己兒子朱棣的時候，其長相與眼神就非常嚇人，「鞋抽臉」留著鬍鬚的他顯得非常滄老，整個長相極為醜陋。搞到許多觀眾一看之後就驚魂未定直言太可怕，堪比恐怖片。雖然只出現短短幾分鐘，但他的長相已經令人印象深刻。

現年只有25歲的許翔正因為出演的角色驚嚇不少觀眾，所以他就親自在微博向大家作出道歉：「對不起嚇倒大家了，我有罪我懺悔，化妝師真的太牛了，我都認不出自己了。」其實又不用道歉的，此舉亦證明了其塑造力是非常大的。不少網友得知他是朱元璋扮演者都非常意外，想不到是一位優質型男出演，一度令他獲得關注，大家在微博博留言說道：「好好一個帥哥搞成這樣」﹑「帥得有點過份」﹑「演員這麼帥」等，不停湧入他的微博向他表白。

許翔是一位健身愛好者。（許翔微博圖片）

許翔在微博向大家道歉啊！（微博圖片）

現實中的許翔高大威猛絕對是靚仔一名，喜愛健身的他鍛鍊了一身爆肌好身材，除了擁有壯碩的二頭肌﹑胸肌﹑背肌之外，更擁有8舊腹肌與人魚線，非常大方地在個人微博與大家分享健身成果，外表絕對不輸肌肉飽滿的韓國Oppa。留著長髮擁有驚人肌肉的他還喜歡畫畫，亦在微博上貼個人大作，動靜皆宜的他令人眼前一亮。

在演藝圈努力打拼中的許翔似乎還在底層徘徊，往往出演的角色戲份不重，至今拍攝過《大明風華》﹑《封神三部曲》﹑《征途》等作品。不過今次因為朱元璋得到大家關注，相信是他演藝事業另類的風光。

許翔還喜歡畫畫。（許翔微博圖片）

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