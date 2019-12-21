【多功能老婆】回應朱晨麗指控　洪永城澄清：係劇情需要！

無綫劇集《多功能老婆》中，洪永城和朱晨麗飾演一對恩愛夫妻，有不少觀眾都大讚他們演得自然，毫不做作，但原來朱晨麗對這次合作甚有不滿。日前劇集宣傳活動上，她更向記者坦言，拍攝期間被洪永城臨時加了攬腰、親吻等戲份，令她不太舒服。今日（21/12）洪永城接受《香港01》訪問時，就反指事件只是一場誤會，並澄清冇「抽水」，說：「我只係做返一個專業演員應該做嘅嘢。」

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劇集中的畫面又唔似有問題。（劇照 / TVB《多功能老婆》）

洪永城又指報道出街後，朱晨麗有主動聯絡他：「可能佢講得唔係咁好，令大家誤會。其實噚日佢都有Message我，講唔好意思，佢可能誤導咗觀眾諗啲唔好嘅嘢，佢都同我講咗Sorry。我就話：『下次小心啲，唔好講呢啲詞語，因為好容易（令人誤會）。』大佬吖，呢啲犯法㗎嘛，不過我哋都係朋友嚟嘅。」他又坦承，拍攝時可能是自己比較進取而不自知：「可能會有啲動作上冒犯，但係大部份拍嘅場口，我哋全部都有溝通過。」



【多功能老婆】洪永城突加咀戲 朱晨麗表現專業：冇理由推開佢！

唔知洪永城返到屋企有冇俾女朋友扭耳仔呢？（葉志明攝）

他又補充說：「可能有動作令佢唔舒服，其實我喺現場都有同佢講唔好意思。」被問之後再與女藝員拍攝親密場面，會不會避忌一下？他回答說：「我都係一個專業演員嚟嘅，我都知咩係可以做，咩係唔可以做，我只係希望令每個場口生動、自然同好睇啲，令大家鍾意。我只係做返我一個專業演員應該做嘅嘢。」所以說，「做人老公甚艱難」，真是一點也沒錯。