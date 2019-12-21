蕭亞軒素顏直播回應整容傳聞　額頭滿布皺紋盡顯老態

蕭亞軒（Elva）相隔4年半推出新作品，回歸樂壇，今日（21日）她難得在IG及微博開直播，不但以全素顏出鏡，跟粉絲一邊聊天一邊化妝，並提及多年來的整容傳聞，更與小16歲的小鮮肉男友黃皓在鏡頭前大方咀嘴放閃，羡煞旁人！

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蕭亞軒（Elva）今日（21日）在IG及微博開直播，她以全素顏出鏡，抬頭紋明顯。（IG@hsiaoelva截圖）

Elva直播化妝過程。（IG@hsiaoelva截圖）

+ 5 + 4 + 3

身穿淺灰色睡衣的Elva，在直播剛開始時披頭散髮出鏡，額頭滿布抬頭紋。之後她紥起馬尾，開始自己的化妝過程。期間她還邀請男友黃皓一起出鏡，不過黃皓初初並不願意，Elva心痛地說：「他很受傷，很多人罵他。」最後黃皓還是對着鏡頭打招呼，之後兩人深情對視，黃皓不但低頭輕吻Elva，兩人更情不自禁錫錫，Sweet到漏！

Elva與小16歲的小鮮肉男友黃皓深情對視。（微博@蕭亞軒MISSELVA截圖）

兩人更情不自禁錫錫，Sweet到漏！（微博@蕭亞軒MISSELVA截圖）

+ 7 + 6 + 5

Elva曾坦言因聲帶受損增加壓力而罹患憂鬱症，雖然休養後已好轉，但一再被惡意中傷，更因為整容傳聞飽受抨擊。她在直播期間霸氣反擊，還忍不住爆粗，嚇到黃皓即刻捂住她把口。對於多年來的整容傳聞，Elva解釋小時候曾被舅舅撞歪過鼻子，但絕對沒有在鼻子動過手腳，並大方承認自己有縫雙眼皮、打過玻尿酸、肉毒桿菌、雷射。提到有網民大罵自己和團隊，Elva一度激動落淚：「5年了！為什麼要一直來賤踏我？為什麼要傷害別人？我一直沒傷害別人。」令不少粉絲大感心痛。

Elva回應整容傳聞，表示自己小時候曾被舅舅撞歪過鼻子，但絕對沒有在鼻子動過手腳。（IG@hsiaoelva截圖）

Elva早前發布了新歌預告片，更與男友在片中放閃。（影片截圖）