【多圖】朱智賢泳池邊大騷長腿　公開體重回應網民：真係冇瘦到

憑TVB節目《3日2夜》而人氣急升的朱智賢（Ashley），擁有42吋長腿及Fit爆身形，她亦不時在IG Post靚相大派福利。今日（20日）Ashley上載了一張躺在池邊的泳照，以比堅尼上陣的她做出類似拱橋的姿勢，加上海天一色的靚景，吸引不少粉絲留言大讚！

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躺在池邊的朱智賢（Ashley）以比堅尼上陣，做出類似拱橋的姿勢，大騷長腿！（IG@ashley_ellabel）

Ashley早前Post了一張浸浴照，不少網友都留言表示覺得她太瘦。（IG@ashley_ellabel）

不過亦有網民表示相中的Ashley胸骨明顯，似乎又消瘦了不少，見到都戥她心痛！而Ashley就在IG Stories Post出自己磅重的照片，公開自己的體重原來是51.9KG：「實在是太多人話我越嚟越瘦，上一上磅查證一下，其實真係冇瘦到。」但其實以Ashley 172CM的身高來看，這個體重的確是偏瘦了一些，難怪不少網民都有點擔心啦！

身高172CM的Ashley，只有51.9KG，相當輕盈！（IG@ashley_ellabel）