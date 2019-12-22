【丫鬟大聯盟】湯洛雯稱是古裝劇常客　親認：8成都會有我份

無綫新劇《丫鬟大聯盟》將於12月30日晚播出，故事，以湯洛雯及黃心穎等一班丫鬟鬥法為主軸，從中洪永城、謝東閔、鄭子誠和潘志文飾演的幾位大少、大老爺更會穿插其中，引出不少笑料。

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劇中湯洛雯飾演月皎、劉思希飾演霍燕貞。（葉志明攝）

湯洛雯（靚湯）在劇中飾演「丫鬟大聯盟」成員之一「月皎」，為人十分貪錢又精靈。她形容說：「月皎成日用啲小古惑嗲人，喺入面搵著數，大家都覺得我好貪錢，但原來係因為想供養個窮弱書生男友（謝東閔飾演的傅有為），等佢上京考中狀元，自己就唔使休啦！即係養小白臉。」靚湯更說：「公司開古裝，8成都會有我份，可能因為公司好多人都話我個樣襯古裝。」

湯洛雯斥4500萬入市 買近3000呎別墅連花園：真係要好努力工作

靚湯真係靚。（葉志明攝）

日前有消息指，湯洛雯於上月底以4581.3萬買入馬鞍山雲海別墅中的Lily Avenue，其中一個實用面積2,161呎連549呎花園及車位，呎價達16,206元。今日靚湯出席《丫鬟大聯盟》時接受《香港01》訪問時說：「我冇諗過會公開㗎，自己都拗頭點解會咁快有人知，其實間屋係自住嘅，都回應過㗎啦，希望同屋企人住得好啲。因為佢哋都養到我咁大，想付出返啲。當然，（供樓）會有壓力，唯有努力啲工作啦。」

湯洛雯成個古典美人咁：