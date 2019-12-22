【丫鬟大聯盟】入行8年最大犧牲演出　劉思希：着肚兜色誘謝東閔

無綫古裝喜劇《丫鬟大聯盟》將於今個月30日播出，劇中除了少爺、老爺與妹仔之間的互動成為看點外，飾演霍家大小姐的劉思希亦都是另一焦點。她今日出席劇集宣傳活動時，更表示這套劇有多個「第一次」。

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劉思希今次真是傾力演出。（葉志明攝）

劉思希：「呢套係我第一次古裝，同埋劇入面大小姐係好放蕩、好咸濕，就算個角色放喺現代，我都有啲接受唔到。」她更笑說，角色放蕩得還很有層次：「要餵提子，又有盪鞦韆，我間房仲要裝飾到好似潘金蓮間房咁，得閒就會提住謝東閔陪我喺花園盪下鞦韆，色誘下佢。」

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話題轉到「如何色誘謝東閔」，她就大爆自己在劇中十分放蕩：「我有好多場都要着肚兜色誘！有一幕好好笑，我着住肚兜企圖想餵佢食春藥，但係點知我又唔覺意食咗，跟住我就慾火焚身！（着肚兜咪好大犧牲？）都唔會，因為成件事好唯美，唔需要家長指引。（東閔有冇尷尬？）冇喎，佢完全當我係Brother，佢仲問我：『使唔使幫你着？着完使唔使幫你解？』佢真係當我係男人咁，一啲反應都冇。」