【愛的迫降】玄彬突擊親吻孫藝珍　刺激收視創開播新高

韓劇一向有「第八集定律」，即是到第八集時，男女主角就會上演接吻戲，不過近年多部韓劇為吸引觀眾注意，打破定律早早上演親熱戲，而昨晚（21日）播出的tvN電視劇《愛的迫降》第三集，男女主角玄彬和孫藝珍於全集尾聲突然接吻，刺激該集收視升上7.4%，最高收視更高達8.6%，創下劇集開播以來的收視紀錄。

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

昨晚播出的tvN電視劇《愛的迫降》第三集最高收視高達8.6%，創下劇集開播以來的收視紀錄。（《愛的迫降》劇照）

以下內容含劇透，如需避雷，歡迎按下列「逃生門」

【愛的迫降】孫藝珍時尚品味征服南北韓 穿出富家品味只須$2900

【愛的迫降】北韓軍人玄彬買錯胸圍Size 孫藝珍：高估我身材啦！

《愛的迫降》第三集中，利正赫（玄彬飾）陪同尹世理（孫藝珍飾）乘坐漁船偷渡回南韓，未料在海上遇到軍官截查，利正赫和尹世理急急躲到船艙，尹世理非常焦急，著利正赫想方法解決，利正赫表示：「在南朝鮮電視劇裡，聽說在被人追趕和情況緊急時，有一個很棒的方法。」然後軍官打開艙門之際，利正赫突然親吻尹世理，第三集就在此時告終。

《愛的迫降》第三集，利正赫陪同尹世理乘坐漁船偷渡回南韓，卻遇到軍官截查，兩人急急腳躲到船艙。（Netflix《愛的迫降》畫面）

《愛的迫降》吻戲逐格睇

+ 26 + 25 + 24

雖然未知利正赫和尹世理會否受罰，但在第四集《愛的迫降》預告所見，尹世理最後沒有返回南韓，不過她未有放棄，打算乘降落傘飛回南韓，而利正赫和尹世理亦漸生情愫，不過，尹世理亦開始引起軍方注意，有人要求查清尹世理底細。究竟尹世理能否成功回家？利正赫和尹世理的感情又能否開花結果？星期六、日晚播出的《愛的迫降》，當晚九點Netflix與韓國同天更新，讓香港觀眾緊貼劇情發展。

利正赫和尹世理似乎因為這一吻漸生情愫。（Netflix《愛的迫降》畫面）