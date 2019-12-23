2019年內地藝人網絡影響力排名出爐　熱巴不入十大鹿晗憑爛片上榜

臨近年尾，又到了工作總結的時候，有關一年來的電影、電視、藝人表現等排行榜也相繼出爐。日前主打影視觀察、藝人資料分析和星蹤的內地公司「德塔文」（DataWin）便公布了「2019年藝人網絡影響力榜 TOP 30」，上榜的大部分是年輕的高流量藝人，但也不乏一些國民偶像。

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2019年藝人網絡影響力商業價值榜排名根據。（微博@德塔文影視觀察）

排名先後次序，是根據過去一年藝人的網絡搜尋影響力、媒體影響力、微博影響力、微信影響力、貼吧（討論區）活躍度和各個範疇的均衡程度，以及百度搜索指數、百度媒體指數、360搜索指數、360媒體指數、微信指數、貼吧指數等資料，再得出一個總分。

30位藝人中，有23位都是以影視作品或綜藝節目登上榜單，而在十大排名中，有兩位並非如此。排在第十位的是TFBOYS成員王源，他的兩位隊友易烊千璽與王俊凱都選擇學習表演，而他選擇進修音樂，而且還是同歐陽娜娜一間大學，位於美國的Berklee College of Music，自然吸引不少網友關注。而易烊千璽今年除了有綜藝節目《這！就是街舞》，還有電視劇《長安十二時辰》，以及電影《少年的你》，影視同綜藝都表現不俗，因此排名第二；王俊凱則靠《中餐廳》上榜第六位。

排名第六至十的藝人。（微博@德塔文影視觀察）

排名第七的鹿晗雖然是藉科幻電影《上海堡壘》位居第七，但相信大家都有所耳聞這是一套「爛片」，除鹿晗以外，還有舒淇、高以翔主演，不過口碑、票房雙失，而不少網友的關注度都在鹿晗身上，可惜最後無論劇情、特效、造型以及演員演技等都令人失望。

同時，鹿晗的女友關曉彤也有上榜，排在第20位，而有趣的是，網民搜尋她的關鍵詞是「鹿晗」。

關曉彤今年沒有任何影視作品，不過很多時候都因與鹿晗的戀情登上熱搜。（微博@德塔文影視觀察）

然而，在這TOP10中，8位都是90後，只有趙麗穎與楊冪是85後。今年產子後才復出的趙麗穎憑藉年初播畢的劇集《知否知否應是綠肥紅瘦》位列第三，同王一博合作的新劇《有翡》未拍完已經引起話題，受歡迎程度可見一斑。

《知否》是趙麗穎與馮紹峰婚後播出的首套兩人合作的作品。（微博@知否知否應是綠肥紅瘦官微）

而楊冪是這十位藝人當中年紀最大的一位，但影響力絲毫未減，因關鍵詞「離婚」奪冠。今年她與劉愷威結束5年婚姻，成為熱話，最近同魏大勛的緋聞也傳得沸沸揚揚，話題十足，不愧為「流量擔當」，而且「帶貨量」一流，大家對她穿衣打扮以及緋聞的關注度似乎已經超過了作品，因此有網友評論：「好尷尬，別人的關鍵詞都是作品，就她的關鍵詞是離婚。」

楊冪以關鍵詞「離婚」登上榜首，影響力蓋過一眾以作品上榜的90後小生花旦。（微博@德塔文影視觀察）

除此之外，今年零影視作品的迪麗熱巴憑藉真人騷《極限挑戰》排在第23位，被因劇集《親愛的熱愛的》而人氣急升的楊紫領先18位。不過由熱巴與高偉光主演的古裝劇《三生三世枕上書》將於明年年初首播，想必都到時又會掀起熱潮。

熱巴今年雖然沒有影視作品，但也憑藉綜藝節目上榜，不過影響力就靠後小小。（微博@德塔文影視觀察）