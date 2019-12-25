【SF9獨家專訪】路雲澯熙拍劇隊友力撐　聖誕準備驚喜禮物送粉絲

韓國男團SF9今年在韓國和海外人氣持續攀升，九位成員永彬、仁誠、在允、達淵、路雲、朱豪、太陽、輝映和澯熙推出歌曲《Enough》和《RPM》，展現整齊劃一的舞蹈，以及誘人的性感魅力，加上路雲和澯熙分別參演韓劇《意外發現的一天》和《SKY Castle》（港譯：天空城堡），帶動組合的知名度大增。11月底，SF9舉行澳門演唱會，與來自不同地區的Fantasy（SF9粉絲）見面，並接受《香港01》獨家專訪，大談組合相處趣事和未來發展。

11月底，SF9舉行澳門演唱會， 並接受《香港01》獨家專訪，大談組合相處趣事和未來發展。（資料圖片）

重溫SF9澳門演唱會

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今次是SF9首度舉行澳門演唱會，銷情相當理想，難怪隊長永彬也對演唱會引頸以待：「我聽聞澳門的粉絲非常期待SF9來臨，心裡很高興，一抵達機場，真的有很多人迎接，所以對今次演唱會非常期待。」

SF9首個澳門演唱會反應熱烈，難怪隊長永彬事前充滿期待。

SF9平均身高超過180厘米，其中路雲更超過190厘米，無論對K-pop界還是一般人而言實在非常高䠷，而路雲也不諱言做「高佬」有不少好處：「成員都很高，無論走到哪裏，都能輕易找到我們，因為SF9很高很顯眼。」事情總會有兩面，生得高固然有優點，但在生活上總會遇到障礙，忙內澯熙笑言：「路雲哥打開門後，要低下頭才能走進去！」永彬更大爆路雲瘀事：「昨天吧？路雲進去時不小心撞到頭了！」路雲回想起此事亦十分無奈：「除了撞到頭，平日我的褲子都會比較短，但這一點服裝師會比較辛苦。」看來高䠷身材有着平常人不為人知的煩惱，不過相信專業的SF9均能一一克服。

SF9平均身高超過180厘米，不過路雲坦言生活上遇到不少煩惱。（資料圖片）

路雲和澯熙因拍攝《意外發現的一天》和《SKY Castle》爆紅，一眾SF9成員固然有捧場，過往SF9其他成員均有參演韓劇，加上平日成員在宿舍有練習演戲，所以在允直言對SF9的演技充滿信心。問到SF9若有機會全體一同拍劇，想挑戰什麼類型作品，他們則表明希望演出動作劇，展現自己帥氣一面。未知這個夢想成真時，SF9成員會否在鏡頭前大曬結實肌肉，讓觀眾大飽眼福？

澯熙和路雲先後接拍《SKY Castle》和《意外發現的一天》，因而受到韓劇迷關注。（《SKY Castle》和《意外發現的一天》劇照）

過往SF9其他成員均有參演韓劇，加上平日成員在宿舍有練習演戲，所以在允直言對SF9的演技充滿信心。

輝映表明希望演出動作劇，展現自己帥氣一面。

睇到SF9再次一齊拍劇前，睇下路雲同澯熙嘅劇照先！

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在今次訪問中，SF9還有提及扮靚心得、想送給粉絲的禮物和未來計劃，想了解SF9更多就要點撃睇片啦！

各位Fantasy一定要點撃睇片，了解SF9扮靚心得、想送給粉絲的禮物和未來計劃！

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