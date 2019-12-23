宋慧喬再戴婚戒與宋仲基愛火重燃？　消息人士：復合可能性近乎零

韓國演員宋慧喬和宋仲基今年6月宣布離婚，「雙宋」童話婚姻破裂，引起亞洲觀眾嘩然。外界紛紛揣測「雙宋」離婚原因，各種傳聞四起，最近更有媒體聲稱宋慧喬戴回婚戒，推測與宋仲基極速復合，然而，有電視台人士向當地傳媒「Wikitree」否認有關說法。

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宋慧喬和宋仲基今年6月宣布離婚，近日卻有報道指兩人將會復合。（視覺中國）

宋慧喬出席活動時，被發現手上疑似重戴婚戒。（Instagram@wkorea）

該名消息人士直言：「宋仲基和宋慧喬絕對不可能復合，雖然不能詳細說明復合原因，但可能性接近零，所以兩人復合不是事實。」宋仲基和宋慧喬亦早已收拾心情專注工作，宋仲基近日宣布離開合作7年的經理人公司Blossom娛樂，有傳將會自立門戶，並會邀請演員加入其公司；宋慧喬主要工作為拍攝時尚畫報和廣告，又在Instagram分享近況。

有電視台人士向當地傳媒「Wikitree」 直言，宋仲基和宋慧喬絕對不可能復合。（視覺中國）

現時宋仲基和宋慧喬寄情於工作上。（視覺中國，資料圖片）

回顧「雙宋」點滴