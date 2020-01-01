2020陸劇推薦︳延禧攻略粉絲必睇！佘詩曼新劇竟與霸王別姬撞橋？

2020年開播的古裝劇值得大力推薦！受到「限古令」影響，2019年古裝劇的播送量硬是被腰斬，不少流量戲劇推遲播出！所幸2020年開播的古裝劇類別非常多元，集結了武打、愛情、推理等元素。包含劇迷期待的新劇有王一博和趙麗穎新劇《有翡》、觀眾想念的西芹CP再度演出新劇《如意芳霏》，亦有翻拍經典的《絕代雙驕》。此外，楊紫這回也有主演懸疑愛情古裝《青簪行》，另外在《瑯琊榜》中飾演靖王的王凱也再度於權謀型大劇《孤城閉》飾演帝王。雖然2020年少了許多後宮爭鬥的經典古裝，但卻有更多不同風格的戲劇，屆時一定能滿足喜歡不同劇情風格的觀眾喔！

《有翡》｜趙麗穎、王一博

集結動作武打的熱血古裝劇《有翡》將由趙麗穎與王一博演出，預告釋出就被大批粉絲讚王一博在劇中仙俠氣韻爆棚，搭配演技一流的趙麗穎，讓此劇期待度非常高！王一博在劇中也一別《陳情令》裡高冷模樣，以能說善道的活潑形象和趙麗穎闖蕩江湖，不知繼《陳情令》與《知否》後兩人是否能再創戲劇高峰呢？

集結動作武打的熱血古裝劇《有翡》將由王一博主演。（《有翡》劇照）

《今夕何夕》｜金瀚、孫怡

繼《楚喬傳》後，大家對金瀚的印象比較常停滯在反派，但其實金瀚近期參與的戲劇都慢慢開始走向暖男路線囉！金瀚在此劇中的人設擺脫過往反派角色定位，以翩翩君子形象登場。孫怡也因在《涼生》中飾演姜生，讓觀眾對她的演技評價頗高，這回兩人首次合作，詮釋一場精彩的帝王之路！

金瀚在此劇中的人設擺脫過往反派角色定位，以翩翩君子形象登場。（《今夕何夕》劇照）

《如意芳霏》｜張哲瀚、鞠婧禕

去年火紅的古裝劇《芸汐傳》西芹CP再續前緣！張哲瀚與鞠婧禕再次合作，比起芸汐傳的虐戀，如意芳霏走向清新甜寵的風格。故事除了含有破案的元素外，當然也有觀眾所期待的浪漫發展。張哲瀚在此劇人設與芸汐傳的王爺一樣心高氣傲，但遇上古裝美人鞠婧禕，怕是要再度開啟霸道甜寵模式了！

去年火紅的古裝劇《芸汐傳》西芹CP在《如意芳霏》再續前緣。（《如意芳霏》海報）

《琉璃美人煞》​｜袁冰妍、成毅

繼《香蜜》後又一古裝虐戀劇要來引爆我們的淚腺了！以十四郎高人氣的同名小說改編，故事描述天生六識殘缺的褚璿璣（袁冰妍 飾）和禹司鳳（成毅 飾）兩人因緣相愛，卻因前世陰謀與輪迴面臨重重阻礙。成毅雖非目前的一線男星，但在預告中的古裝扮相卻有一種仙俠傲骨的氣韻！加上預告釋出後，不論是故事或造型整體皆不輸其他古裝大作，讓此劇可看性極高！

《琉璃美人煞》​改編自十四郎高人氣的同名小說。（《琉璃美人煞》劇照）

《​孤城閉》｜王凱、江疏影

在《瑯琊榜》創下權謀類戲劇高峰後，許多觀眾也很期待相關演員的後續影劇。王凱這回在此劇同樣以帝王世家的角色登場，講述他所飾演的宋仁宗在國事與家事之間的制衡與為難。看完預告除了感受到王凱本身強大的帝王風範氣場，劇中場景編排更是讓人有身處宋代的臨場感，也讓觀眾認為此劇或許有跟《瑯琊榜》互相較勁一番的機會呢！

《​孤城閉》劇中場景編排讓人有身處宋代的臨場感。（《​孤城閉》劇照）

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》鬢邊不是海棠紅｜黃曉明、尹正主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】