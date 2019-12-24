【潮流日常】聖誕必學Bling Bling妝　與IU、泫雅齊做派對女王！

又到聖誕，又到聖誕！來到12月尾，想扮靚參加聖誕和年末派對成為全場焦點，又點少得今年最受韓國女星歡迎的Bling Bling妝容呢？只要花多少少心思，跟住韓國人氣化妝師Risabae以下所示範的步驟，整個妝容就變得更精緻、更華麗，輕鬆成為Party女王！

（Instagram：@dlwlrma）

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Bling Bling妝容的重點落在眼妝上，必須用到大量的閃粉眼影。Risabae提醒大家，眼影打底這是變得尤其重要：「如果你的眼妝需要用到大量閃片眼影的話，而啞色眼影作打底會很容易令上面的閃粉掉落，所以如果你要用閃片眼影，就最好用膏狀眼影或眼影打底膏作打底，令眼皮變得濕潤再用眼影上色，你的眼妝就能變得更加持久。」

韓國人氣化妝師Risabae親自教大家如何在Party中成為焦點！（YouTube：@Risabae）

在派對上要成為眾人焦點，只要加上閃到發光的閃石就會令整個眼妝變得更立體，誇張得來又帶有一點巧妙心思。首先，用雙眼皮膠水或假睫毛膠水隨意塗在眼皮位置，再用鉗子將不同大小的閃石黏上，再用指尖按下去就能保持全晚，不用擔心閃石掉下來的情況。最後，搽上唇膏後可在唇部中央搽上含有閃粉的Lip gloss，令嘴唇看上去更豐厚，亦與閃亮眼妝互相呼應。

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