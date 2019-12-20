【爸爸去哪兒】節目改名終於重見天日　內地觀眾冇得睇？

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2017年陳小春罕有地帶同兒子Jasper（陳胤捷）齊齊拍真人騷節目《爸爸去哪兒5》，Jasper的萌樣與暖男個性吸引不少粉絲喜愛，令他一夜之間爆紅成為「最萌星二代」。而事後沒想到Jasper非常喜愛這個節目，在他想繼續再玩的情況之下，陳小春就帶他去參加最新一季《爸爸去哪兒6》，原定該節目在2018年播出，但最後因為廣電局的「限童令」（內容提到：未成年人節目不得誘導未成年人談論名利、情愛等話題，不得宣揚童星效應或者包裝、炒作明星子女，不得利用不滿十周歲的未成年人作為廣告代言人）關係令節目胎死腹中，播出之日遙遙無期。

節目因為「限童令」的關係曾一度停播。（《爸爸去哪兒》微博圖片）

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沒想到就在2019年快完結之際，《爸爸去哪兒6》得以重見天日可以播出。應采兒與她的爸爸（丁爸）先後在各自的社交網站上貼了節目截圖，其中應采兒就留言說：「來了來了」，相信節目只可以在國際的頻道中播出，內地朋友需要翻牆才可以收看。另外再仔細一看原來《爸爸去哪兒6》已經改名為《一起出發吧》，節目能順利播出不禁令人覺得難道「限童令」解除了嗎？但無論能播出的原因是為何，不少粉絲眼見節目可以播出亦相當開心，紛紛在微博留言說道：「終於來了」﹑「又可以看到可愛的Jasper」。

應采兒在IG上已經公布節目會播出。（yingcaier@IG）

《一起出發吧》除了有四位明星爸爸（陳小春﹑耿樂﹑楊爍﹑包貝爾）之外，還有一位實習哥哥，他就是賭王何鴻燊兒子何猷君。他將會照顧一對男女小朋友李昀軒﹑李昀桐。在拍這個節目的時候何猷君還未成家立室生小朋友，如今的他已為人父，相信他目前在照顧小朋友方面已經得心應手，事關事前已經進行了實習了。