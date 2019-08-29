【爸爸去哪兒】第一季萌娃合體勾回憶　天天勁有Oppa Feel

6年前內地推出親子類真人騷節目《爸爸去哪兒》大受歡迎，五位星級爸爸（郭濤﹑張亮﹑田亮﹑林志穎﹑王岳倫）帶同子女（石頭﹑天天﹑Cindy﹑Kimi﹑Angela）齊齊去旅行體驗生活，當中發生不少趣事至今仍令觀眾難忘。6年過去，這五位萌娃亦長大不少，近日就有三位萌娃多年後再合體，勾起不少人回憶，他們就是石頭﹑天天同Angela，其中石頭最令大家感到意外，皆因他比起從前瘦削許多又帥氣網友都大讚他有「霸氣總裁」Feel，假以時日好可能是鮮肉級偶像，畢竟每名「肥仔」都是潛力股，彭于晏﹑T.O.P﹑姜濤等就是最佳例子。

《爸爸去哪兒》第一季隔了6年合體。（精彩寶貝微博圖片）

有睇《爸爸去哪兒》的都知道，石頭同天天在節目中都是擔當大哥哥角色，對其他小朋友照顧有加，好多事情都是第一個率先做，兄弟二人將勇敢一面發揮得淋漓盡致，為他人做好榜樣。當時年紀輕輕的石頭不時表現出Man Power一面最令人印象深刻，使他有「硬漢」之稱。就好似有一次大家要出去完成任務為晚餐尋找各種食材，但Kimi就突然心情不好不肯跟大隊出發，此時石頭見狀就不斷用各種方法勸導Kimi，一句「我保護你」非常窩心。另外，即使他人肚餓向他討食物，他亦非常大方贈予完全不吝嗇，言行舉止非常男子漢。

石頭愈大愈靚仔了。（微博圖片）

6年後他已經12歲了，身高亦高了許多，身材亦明顯比起從前瘦削。身穿格仔衣黃色短褲的他非常有型，整體氣質感覺同當年還是一樣，不過就多了一份冷酷感。不少網友見狀都話他有霸道總裁Feel，並且愈來愈靚仔添，對他日後的長相非常有信心，畢竟「肥仔」都是潛力股，網友紛紛留言：「長大後再瘦點又是一個男神」﹑「石頭也太man了」﹑「石頭霸總的感覺」…對他有讚無彈。

另外，天天有個模特兒爸爸張亮，其身高亦一向是眾多萌娃中最高的。多年後的今日只有11歲的他身高亦直逼187CM的爸爸，絕對是小孩界中長腿靚仔一名。在節目中一向暖心幫助他人的他，給人有「暖男」的感覺，今時今日五官立體膚色白哲的他梳著中分頭亦甚有Oppa Feel，搞到不少網友都心心眼。

天天在節目中是暖男一名。（微博圖片）

而在節目中是小公主的Angela亦長大不少，目前9歲的她仍然可愛十足。不時在節目中手拿公仔陪伴左右的她，今次拍攝雜誌亦公仔不離手，仍然有當年可愛的模樣。這些年Angela亦不時參與影視作品演出，就好似《賭城風雲2》﹑《寶貝當家》等，又上綜藝節目去國外時裝周，總是打扮出眾在大家心中就是小公主，時至今日的她外表更被廣大網友認為似足媽媽李湘添。

在是次雜誌封面中除了他們三位之外，在Angela身旁的就是《爸爸去哪兒2》陸毅的女兒貝兒，今年她亦已經10歲了。而在石頭旁的則是《爸爸去哪兒4》的素人萌娃阿拉蕾，當年是由董力做實習爸爸，今年她都6歲。

Angela被指愈大愈似媽媽李湘。（微博圖片）