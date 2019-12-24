香港超靚仔男星有翻版金城武之稱　近照竟然似足黃曉明

現年37歲的男星栢天男長相帥氣，留著鬍鬚的他一直被指似足金城武﹑張震這一些型男，因此受到不少關注。而不時在社交網站大方同粉絲分享日常生活點滴的他，近日就上傳一張頭戴cap 帽的自拍照，不禁令人覺得某角度同內地男星黃曉明長得非常似，簡直是令人傻傻分不清，因此又令他冠上另一個型男的標籤。

栢天男有翻版金城武之稱。（mr.adampak@IG）

頭戴cap帽舉著茶杯的他，向下仰望展現微笑自拍，這個角度無論近睇或是遠睇，都同黃曉明的自拍照非常相似，總是給予人一種非常精緻的感覺，臉上幾乎是完全無缺點似的。特別是同最近黃曉明於內地新設立的社交網站「綠洲」發布的幾張新髮型的自拍模樣相似，電了一頭捲毛的黃曉明非常有型，配上鬍渣特別給人一種慵懶Feel，再加上他以不同角度的近距離自拍，精緻的五官零瑕疵令人非常羨慕，獲得不少網友大讚直言不輸年輕的小鮮肉。

栢天男同黃曉明傻傻分不清。（mr.adampak@IG﹑熱拍美圖微博圖片）

而栢天男再次因為長相問題同型男扯上關係，足以證明他的外表是非常有吸引力，完全集合了所有「靚仔」的條件，天生就是擁有明星相的人。出道只有短短幾年時間的他，目前將注意力集中在拍電影上，至今拍了《P風暴》﹑《葉問外傳：張天志》等作品，好演技慢慢廣受大家關注。