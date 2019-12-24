傳將與馮紹峰合作男男戀劇集　黃曉明方6字回應

日前，有內地八卦組爆料指42歲的黃曉明與41歲的馮紹峰將合作「耽改劇」，於明年4月開機，因此在網絡引起熱議。

所謂耽改劇，就是耽美小說（Boys'Love小說）、動漫等作品改編的影視劇，講的是男生之間的感情。消息一出即刻在引起網友熱烈討論，有網友表示：「她倆老婆演百合（Lesbian）都比這倆演得好」、「我的天倆大叔拍耽改逗誰呢」、「有點好笑」等等，幾乎都是持反對意見。

內地八卦討論區爆料指黃曉明同馮紹峰將合作男男戀劇集。（微博@吃瓜鵝每日速報）

不過，昨晚（23日）黃曉明方的工作人員就在朋友圈闢謠：「假的，沒有的事。」而今日（24日）凌晨十二點左右，黃曉明工作室官方微博也發文「這是什麼消息？」並Tag了馮紹峰的「iFengstudio」，笑問「你們聽說了麽」，而馮紹峰方面也連post出3個問號，回應到：「從來沒聽過，大家別熬夜了，早點休息！」

雙方工作室都予以否認。（微博截圖）

去年由白宇、朱一龍主演的劇集《鎮魂》大受歡迎，兩位主演人氣急升。前排hit爆的《陳情令》更是成為全網熱話，帶旺主演肖戰與王一博，該劇更登上「2019年全球電視劇熱度TOP50」，排在第36位，係首次有內地劇集上榜，影響力可見一斑。