Red Velvet《Psycho》狂掃音源榜冠軍　Irene亮麗眼妝服飾超搶眼

韓國女團Red Velvet昨日（23日）推出改版專輯《The ReVe Festival: Finale》，其主打歌《Psycho》面世後六小時登上韓國最大音源榜Melon冠軍，更成功橫掃所有音源榜第一名，是今年內唯一一個女團取得如此佳績Red Velvet成員Seulgi、Wendy、Joy和Yeri紛紛透過IG Story分享登頂喜悅。

韓國女團Red Velvet昨日推出改版專輯《The ReVe Festival: Finale》。（Twitter/@RVsmtown）

主打歌《Psycho》面世後六小時登上韓國最大音源榜Melon冠軍，更成功橫掃所有音源榜第一名。（Melon）

Red Velvet《The ReVe Festival: Finale》預告照

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另外，《Psycho》從預告照開始就走暗黑華麗路線，而《Psycho》MV公開後，歌迷不只被《Psycho》的旋律和歌詞吸引，而且五位成員Irene、Seulgi、Wendy、Joy和Yeri穿上復古服裝，又以時下流行的閃亮眼妝示人，向來以外貌出眾見稱的Irene散發高貴冷艷氣質，更是迷倒一眾網民。明晚（25日）舉行的《SBS歌謠大戰》，Red Velvet將會表演《Psycho》一曲，未知屆時又會否成為網絡熱話？

《Psycho》MV走暗黑華麗路線，五位成員穿上復古服裝配合主題。（YouTube截圖）

向來以外貌出眾的Irene散發高貴冷艷氣質，更是迷倒一眾網民。（YouTube截圖）

Red Velvet《Psycho》MV有咩睇？